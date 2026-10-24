Nga hé lộ 'Vòm chống UAV' tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi

Một binh sĩ Nga phóng UAV. Ảnh: Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Theo hãng tin Interfax ngày 23/10, Rosoboronexport cho biết hệ thống nhiều lớp này kết hợp các phương thức phát hiện bằng radar, gây nhiễu điện tử, vũ khí và rào chắn vật lý.

Hệ thống “Anti-Drone Dome” được thiết kế để bảo vệ dân thường, quân nhân và các công trình như cầu đường, tòa nhà, cơ sở năng lượng và công nghiệp. Rosoboronexport cũng cho biết tập đoàn có một hệ thống riêng để bảo vệ các đoàn xe và hàng hóa đang di chuyển.

Tổng giám đốc Rosoboronexport Alexander Mikheyev khẳng định: “Tất cả các công cụ và giải pháp được sử dụng trong hệ thống này đều đã chứng minh được hiệu quả trong điều kiện thực tế”.

Tập đoàn này cho biết hệ thống hoàn toàn sử dụng thiết bị do Nga sản xuất và có khả năng “tùy chỉnh linh hoạt để phù hợp với từng đối tác và từng cơ sở cụ thể”.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi dự kiến diễn ra tại Moskva trong hai ngày 29 và 30/10.

Việc giới thiệu hệ thống này với các đối tác châu Phi diễn ra trong bối cảnh Nga đang phải đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV từ Ukraine. Những cuộc tấn công này nhiều lần vượt qua hệ thống phòng không, nhằm vào các nhà máy lọc dầu, kho bãi và trung tâm dữ liệu.

Trước đó, vào mùa Xuân năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thay thế người đứng đầu Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sau một loạt cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine gây thiệt hại lớn. Người kế nhiệm, Alexander Chaiko, cũng từng suýt thiệt mạng trong một vụ đánh bom tại một nhà hàng cao cấp ở Moskva hồi tháng 8.

Việc giới thiệu sản phẩm diễn ra trong bối cảnh Moskva đang tìm cách củng cố quan hệ quân sự và chính trị với các chính phủ châu Phi, đồng thời thúc đẩy quảng bá vũ khí do Nga sản xuất.

Hệ thống “Anti-Drone Dome” sẽ bổ sung một sản phẩm mới để Rosoboronexport giới thiệu tới các khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, tập đoàn chưa công bố dữ liệu chi tiết về hiệu suất hoặc tổ chức trình diễn hệ thống trước công chúng.

Hiện các tuyên bố của Rosoboronexport về hiệu quả hoạt động của hệ thống trong điều kiện thực tế vẫn chưa được bên thứ ba kiểm chứng.