Nga hé lộ thời điểm nối lại đàm phán 3 bên với Ukraine và Mỹ

Tổng thống Nga, Putin tiếp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff tại St. Petersburg. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Nga

Theo tờ Kyiv Post, ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết Moskva sẵn sàng tiếp tục các cuộc tham vấn ở cấp chuyên viên nhằm tìm hiểu lập trường của các bên và chuẩn bị khuôn khổ giải quyết xung đột.

Trước đó, ngày 21-10, sau cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ với Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff tại Saint Petersburg, Điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng về nguyên tắc nối lại đàm phán 3 bên trong tháng 11. Một nội dung trọng tâm được đề cập là xây dựng khuôn khổ an ninh cho Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Các động thái ngoại giao diễn ra sau khi ông Witkoff và Jared Kushner tham vấn với lãnh đạo Ukraine và các nước châu Âu tại Oslo, Na Uy, ngày 20-10.

Về phía Ukraine, ngày 23-10, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng thảo luận phương án đóng băng giao tranh dọc tuyến tiếp xúc hiện tại, nhưng bác bỏ việc chính thức từ bỏ lãnh thổ có chủ quyền hoặc công nhận những khu vực Nga đang kiểm soát là lãnh thổ Nga. Ông cũng yêu cầu các bảo đảm an ninh có tính ràng buộc và cơ chế ngừng bắn có thể thực thi.

Trong khi đó, vai trò của châu Âu tiếp tục là vấn đề gây chú ý. Một số lãnh đạo khu vực lo ngại các thỏa thuận giữa những cường quốc có thể ảnh hưởng đến cấu trúc an ninh châu Âu nếu thiếu sự tham gia đầy đủ của các nước liên quan.

Mặc dù các bên phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại, những bất đồng về lãnh thổ, bảo đảm an ninh và các điều kiện chấm dứt xung đột vẫn là những trở ngại lớn đối với tiến trình hòa bình.