Nga hé lộ khả năng gặp 3 bên Nga - Trung - Mỹ tại APEC

Ảnh minh họa người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov: AI

Theo ông Peskov, đây sẽ là cơ hội để các nhà lãnh đạo trao đổi dưới nhiều hình thức, có thể là gặp 3 bên hoặc các cuộc tiếp xúc song phương. Ông xác nhận Tổng thống Putin dự kiến tham dự hội nghị, song quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tình hình trong nước.

Trước đó, phía Nga và Trung Quốc đã thống nhất kế hoạch để 2 nhà lãnh đạo gặp nhau tại sự kiện này. Trong khi đó, khả năng đối thoại giữa Nga và Mỹ vẫn là vấn đề được chú ý, trong bối cảnh quan hệ song phương đang ở mức thấp.

Hội nghị cấp cao APEC dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến trong 2 ngày 18 và 19-11, được xem là một trong những diễn đàn đa phương quan trọng, nơi các nhà lãnh đạo có thể tận dụng để thúc đẩy đối thoại giữa các nền kinh tế lớn.

Liên quan đến Hội nghị G20, ông Peskov cho biết chưa có quyết định về việc Tổng thống Putin tham dự, dù Nga khẳng định sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động của nhóm.

Trước đó, Mỹ đã gửi lời mời Nga dự hội nghị G20 tại Miami, song Moskva vẫn đang cân nhắc.