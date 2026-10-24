Nga hé lộ hệ thống chống UAV nhiều lớp

Một binh sĩ Nga phóng UAV. Ảnh: Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Theo hãng tin Interfax ngày 23-10, hệ thống được thiết kế theo mô hình phòng thủ nhiều lớp, kết hợp radar phát hiện mục tiêu, tác chiến điện tử, vũ khí và rào chắn vật lý.

Các mục tiêu bảo vệ gồm khu dân cư, lực lượng quân sự, cầu đường, tòa nhà và cơ sở năng lượng, công nghiệp. Rosoboronexport cho biết tập đoàn cũng phát triển giải pháp riêng để bảo vệ đoàn xe và hàng hóa đang di chuyển.

Tổng giám đốc Rosoboronexport Alexander Mikheyev khẳng định các công nghệ được tích hợp đã chứng minh hiệu quả trong điều kiện thực tế. Tập đoàn cho biết hệ thống sử dụng hoàn toàn thiết bị do Nga sản xuất và có thể điều chỉnh theo nhu cầu của từng khách hàng.

Tuy nhiên, hiệu suất cụ thể chưa được công bố và các tuyên bố về năng lực của hệ thống chưa được bên thứ ba kiểm chứng độc lập.

Việc quảng bá sản phẩm diễn ra khi Nga đang đối mặt với các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu, kho bãi và cơ sở hạ tầng. Moskva đồng thời tìm cách củng cố quan hệ quân sự, chính trị với các nước châu Phi và mở rộng thị trường xuất khẩu vũ khí.

Hệ thống mới được kỳ vọng bổ sung lựa chọn cho khách hàng tiềm năng, song Rosoboronexport chưa công bố kế hoạch trình diễn công khai tại hội nghị.