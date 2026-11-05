Nga, Hàn Quốc nêu định hướng chính sách sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Nga và Hàn Quốc ngày 5/11 đã đưa ra những thông điệp đáng chú ý sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong bối cảnh kết quả bầu cử được dự báo sẽ làm thay đổi tương quan quyền lực tại Quốc hội Mỹ, qua đó có thể tác động đến chính sách đối nội và đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo các hãng thông tấn Nga như TASS và RIA Novosti, trả lời câu hỏi liệu kết quả bầu cử có ảnh hưởng đến đánh giá của Nga về triển vọng giải quyết xung đột tại Ukraine hay không, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhận định Tổng thống Trump sẽ tiếp tục thực hiện các quyền hạn của mình và theo đuổi chính sách đối ngoại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông Peskov lưu ý Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu liên quan đến vấn đề Ukraine thông qua chiến dịch quân sự đặc biệt hoặc tìm kiếm giải pháp hòa bình, nếu Ukraine thể hiện ý chí chính trị.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Quốc hội Mỹ nhằm thúc đẩy giải quyết các vấn đề kinh tế, thương mại và an ninh song phương quan trọng, bất chấp những thay đổi về tương quan quyền lực tại cơ quan lập pháp Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 5/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Doo Soon cho biết Seoul sẽ chủ động tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ, các thành viên chủ chốt của các ủy ban, nghị sĩ mới đắc cử và các nghị sĩ Mỹ gốc Hàn nhằm duy trì sự ủng hộ đối với những ưu tiên hợp tác giữa hai nước.

Theo người phát ngôn này, Seoul sẽ duy trì tham vấn với chính quyền liên bang, Quốc hội và chính quyền các bang của Mỹ, nhằm bảo đảm các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ được triển khai thuận lợi.

Hàn Quốc cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy nâng cấp quan hệ đồng minh song phương thành liên minh chiến lược toàn diện hướng tới tương lai thông qua các kênh liên lạc thường xuyên và chặt chẽ.

Theo ông Park, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, đã làm gia tăng những quan ngại tại Seoul về khả năng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các thỏa thuận song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác chu trình nhiên liệu hạt nhân, phát triển tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và các cam kết đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ.

Trước những lo ngại này, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc dẫn chứng cuộc gặp giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Donald Trump bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York hồi tháng 9/2026, khẳng định các kênh liên lạc giữa hai chính phủ vẫn được duy trì tích cự.

Quan chức này cho biết các cuộc thảo luận cấp chuyên viên nhằm chuẩn bị cho vòng tham vấn an ninh song phương tiếp theo vẫn đang được tiến hành, đồng thời nhấn mạnh Seoul mong muốn đạt được tiến triển cụ thể trong thời gian sớm nhất./.