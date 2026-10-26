Nga hạ thủy tàu hộ vệ tàng hình Grozny

Hơn 5 năm sau khi Grozny được khởi công vào ngày 23/8/2021, con tàu là chiếc thứ 5 thuộc Dự án 20380 được chế tạo cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Lễ hạ thủy tàu hộ vệ Grozny. (Ảnh: Ml)

Theo bộ phận báo chí của nhà máy đóng tàu Amur, Grozny được đưa ra khỏi xưởng nhờ cầu phao Amurets, sau đó di chuyển đến bến để tiếp tục quá trình hoàn thiện và lắp đặt trang thiết bị. Phía Nga chưa công bố thời điểm cụ thể đưa tàu vào biên chế, nhưng cho biết quá trình này dự kiến diễn ra trong vài năm tới.

Đô đốc Viktor Liina, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, cho biết thủy thủ đoàn của Grozny đã được thành lập và bắt đầu huấn luyện từ ngày 5/10. Theo RIA Novosti, sau giai đoạn chuẩn bị ban đầu, các thành viên thủy thủ đoàn sẽ đến nhà máy để phối hợp với công nhân hoàn thiện con tàu trước khi nó chính thức gia nhập hạm đội.

Dự án 20380, được phương Tây gọi là lớp Steregushchiy, do Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương Almaz phát triển. Đây là lớp tàu chiến mặt nước cỡ lớn đầu tiên được Nga thiết kế sau khi Liên Xô tan rã.

Các tàu thuộc lớp này được áp dụng thiết kế tàng hình nhằm giảm diện tích phản xạ radar, qua đó hạn chế khả năng bị đối phương phát hiện. Theo cấu hình tiêu chuẩn, tàu có lượng giãn nước khoảng 2.200 tấn khi đầy tải, chiều dài khoảng 104 m.

Hệ thống vũ khí thường bao gồm pháo hạm 100 mm, tên lửa phòng không Redut, tên lửa chống hạm Uran, tổ hợp vũ khí tầm gần và ngư lôi chống tàu ngầm. Tàu cũng có khả năng mang theo một trực thăng phục vụ các nhiệm vụ tác chiến và trinh sát.

Tuy nhiên, các quan chức Nga chưa công bố thông tin chi tiết về cấu hình vũ khí và trang thiết bị cụ thể trên Grozny.

Hiện Hạm đội Thái Bình Dương đang vận hành 4 tàu hộ vệ thuộc Dự án 20380, gồm Sovershenny, Gromky, Geroy Rossiyskoy Federatsii Aldar Tsydenzhapov và Rezky, cả 4 tàu đều được đóng tại nhà máy Amur.

Các sĩ quan Nga cho biết những tàu hộ vệ này đã chứng minh khả năng hoạt động tại các vùng biển xa, trong đó có khu vực Ấn Độ Dương. Khi được hoàn thiện và đưa vào biên chế, Grozny sẽ trở thành chiếc thứ 5 thuộc lớp này phục vụ Hạm đội Thái Bình Dương.

Nhà máy Amur, trực thuộc Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất do nhà nước Nga sở hữu, giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp tàu chiến mới cho lực lượng hải quân Nga ở vùng Viễn Đông. Hiện cơ sở này đang đóng 10 tàu thuộc nhiều dự án khác nhau, trong bối cảnh các hợp đồng quốc phòng nhà nước đã lấp đầy sổ đặt hàng.

Thống đốc vùng Khabarovsk Dmitry Demeshin cho biết nhà máy Amur đã bàn giao tổng cộng 99 tàu ngầm và hơn 100 tàu nổi cho Hạm đội Thái Bình Dương trong suốt lịch sử hoạt động. Việc hạ thủy Grozny tiếp tục đánh dấu một bước tiến trong chương trình đóng mới tàu chiến của Nga tại khu vực Viễn Đông, dù con tàu vẫn cần thêm thời gian để hoàn tất trang bị và chuẩn bị trước khi chính thức hoạt động.