Nga gỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa liên quan ca tử vong do viêm phổi chưa rõ nguyên nhân ở Irkutsk

Nga không phát hiện các bất thường về sức khỏe của những người có liên quan ca tử vong do viêm phổi chưa rõ nguyên nhân ở Irkutsk. (Nguồn: Jagranjos)

Hãng thông tấn Tân Hoa xã đưa tin, Thống đốc tỉnh Irkutsk Igor Kobzev cho biết, gần 5.000 xét nghiệm trong phòng thí nghiệm không phát hiện mầm bệnh nguy hiểm. Các bệnh viện trong khu vực cũng đã dỡ bỏ chế độ cách ly. Theo ông Kobzev, tình hình vệ sinh dịch tễ tại tỉnh Irkutsk và thành phố Shelekhov hiện ổn định.

Hồi đầu tháng 10, một nhân viên 28 tuổi của Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Siberia và Viễn Đông tại tỉnh Irkutsk tử vong. Giới chức xác định nguyên nhân tử vong là viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng người này mắc bệnh dịch hạch đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây nhiễm.

Sau đó, Rospotrebnadzor triển khai các biện pháp phòng ngừa và mở rộng xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân. Kết quả không phát hiện vi sinh vật liên quan hoạt động chuyên môn của người này.

Trước đó, ngày 6/10, Rospotrebnadzor khẳng định tình hình vệ sinh dịch tễ tại tỉnh Irkutsk và các thành phố Irkutsk, Shelekhov vẫn ổn định. Cơ quan này cho biết đã xác định được tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân và tiến hành theo dõi y tế. Đến thời điểm đó, chưa ghi nhận người nào có biểu hiện mắc bệnh.

Cùng ngày, người phát ngôn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Christian Lindmeier cho biết, tổ chức này đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng từ trường hợp trên ở mức thấp. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra nhận định tương tự.

Trước những tin đồn chưa được xác nhận về khả năng xuất hiện bệnh dịch hạch hoặc bệnh truyền nhiễm khác tại Irkutsk, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khuyến cáo người dân và truyền thông dựa vào thông tin chính thức từ các cơ quan y tế, thay vì tin vào những đồn đoán vô căn cứ