Theo đoạn video do Điện Kremlin công bố, Tổng thống Vladimir Putin đã tham dự lễ thượng cờ trên tàu ngầm Perm tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk, phía Tây Bắc nước Nga, đánh dấu việc chính thức bàn giao con tàu này cho lực lượng hải quân.

Tổng thống Putin phát biểu tại lễ thượng cờ trên tàu ngầm hạt nhân Perm thuộc lớp Yasen-M, tại Nhà máy đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk ngày 27-11. Ảnh: AFP

Phát biểu nhân dịp này, nhà lãnh đạo Nga cho biết, Perm sẽ sớm gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương và bắt đầu các nhiệm vụ tuần tra chiến đấu, bảo vệ biên giới trên biển, cũng như an ninh tại vùng Viễn Đông và Bắc Cực. Theo Tổng thống Vladimir Putin, Perm là tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M thứ năm được bàn giao cho hải quân nước này trong vòng 6 năm qua. Ông cũng khẳng định Hải quân Nga sẽ tiếp nhận thêm 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vào năm 2030, trong đó có 3 chiếc thuộc lớp Yasen-M.