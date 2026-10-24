Nga giật mình khi Đức mua số lượng lớn tên lửa hành trình Anthem

Bộ Quốc phòng Đức đã chính thức xác nhận tiến hành các cuộc đàm phán với Công ty Covenant (một liên doanh giữa Mỹ với Israel) về khả năng đặt mua tên lửa hành trình Anthem.

Các chuyên gia phân tích đến từ trang Military Chronicle đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến thông tin này, việc Berlin quan tâm đến loại tên lửa có tầm bắn hơn 1.500 km và trọng lượng đầu đạn trên 200 kg là điều khá bất thường.

"Nếu các thông số về tên lửa hành trình Anthem được xác nhận trong khuôn khổ hợp đồng và tài liệu kiểm tra, thì chúng ta đang nói đến việc mua sắm một loại vũ khí tấn công trên bộ hoàn toàn mới ở Đức".

"Loại đạn dẫn đường tấn công chính xác với giá cả phải chăng này có khả năng giải quyết các nhiệm vụ mang tầm chiến lược và chiến thuật sâu rộng, tương tự tên lửa hành trình JASSM-XR đầy triển vọng của Mỹ", thông báo nói rõ.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng xét về mặt kỹ thuật, một tên lửa hành trình giá rẻ như vậy có thể lấp đầy khoảng trống giữa những loại vũ khí không đối đất hiện có và hệ thống mặt đất tầm bắn hạn chế hơn.

Cự ly tác chiến trên 1.500 km của tên lửa hành trình Anthem cho phép phá hủy các cơ sở quân sự nằm sâu trong hậu phương, sở chỉ huy, khu vực kho chứa và trung tâm liên lạc mà không cần đưa bệ phóng vào địa điểm xung đột trực tiếp.

Đầu đạn nặng hơn 200 kg cho thấy tiềm năng đủ lớn để tấn công mục tiêu kiên cố được bảo vệ bởi hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa nhiều lớp.

Tên lửa này còn đặc biệt nguy hiểm khi sử dụng hệ thống dẫn đường hiện đại, đi kèm khả năng bay ở độ cao thấp và thiết kế giảm tín hiệu phản xạ radar - đặc điểm truyền thống của tên lửa hành trình trong phân khúc này.

Các chuyên gia phân tích lưu ý thêm, ý định của Công ty Covenant về việc triển khai sản xuất tên lửa hành trình Anthem trực tiếp tại Đức rất đáng được quan tâm.

Tốc độ chế tạo ban đầu của tên lửa hành trình Anthem nếu được sản xuất tại Đức dự kiến lên đến 1.000 quả mỗi năm, với khả năng mở rộng hơn nữa tùy thuộc vào quyết định chính trị và sự hỗ trợ nguồn lực phù hợp.

"Nếu hợp đồng được ký kết, trên thực tế, Đức sẽ nhận được các thành phần vũ khí đối đất tầm xa, độ chính xác cao của riêng mình, không chỉ dưới hình thức mua sản phẩm hoàn chỉnh mà còn dựa vào cơ sở công nghiệp nội địa", trang Military Chronicle kết luận.

Với khả năng Quân đội Đức mua sắm số lượng lớn vũ khí tấn công chính xác giá thành rẻ để triển khai tác chiến nhanh chóng, rõ ràng Nga có lý do để lo ngại.