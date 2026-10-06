Hướng Zaporozhye

Giao tranh ác liệt giành quyền kiểm soát ngôi làng và khu vực ngoại vi đang diễn ra gần Novopavlovka. Các đơn vị Ukraine tiếp tục gây sức ép và tìm cách giành lại những vị trí đã mất. Gần Yalta, lực lượng Ukraine cũng tiếp tục tìm cách tấn công và củng cố vị trí trong làng.

Các đơn vị Nga tiếp tục giữ Komar và đẩy lùi các cuộc tấn công. Lực lượng Ukraine đang tập trung tại Mirnoye và Poddubnoye, tìm cách đưa các nhóm binh sĩ sang bờ bên kia và củng cố vị trí. Giao tranh ác liệt tiếp diễn gần Omelnyk, một trong những điểm hậu cần then chốt của các đơn vị Ukraine.

Trên hướng Orekhov, các đơn vị thuộc Nhóm quân 58 tiếp tục tiến công ở khu vực trung tâm Orekhov. Trước đó, các nhóm xung kích thuộc Trung đoàn Bộ binh Cơ giới Cận vệ 70 đã tiến vào tuyến phòng thủ của Ukraine và bắt giữ các binh sĩ thuộc một nhóm yểm trợ được bố trí gần các đường hầm ngầm. Giao tranh tiếp diễn trên các hướng tiếp cận Omelnyk và Preobrazhenka.

Trên tuyến Stepnogorsk - Shcherbaki, quân đội Nga tiếp tục duy trì đà tiến công chiến thuật. Lực lượng đổ bộ đường không thuộc Cụm quân Dnepr đang triển khai các đợt tiến công về phía Pavlovka và Lukyanovskoye. Giao tranh đang dịch chuyển về phía Stepnogorsk, nơi các đơn vị Ukraine tìm cách tổ chức phòng thủ với sự hỗ trợ của UAV FPV.

Xa hơn một chút về phía Tây, gần sông Dnieper, hoạt động tiến công đã nối lại theo hướng hạ lưu sông Konka. Giao tranh đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía Bắc Stepnogorsk.

Quân đội Nga một lần nữa tiến vào Primorskoye và đang tìm cách kiểm soát phần phía Nam của khu dân cư này. Các nỗ lực củng cố vị trí bên ngoài vùng ngoại ô phía Nam Lukyanovskoye vẫn tiếp diễn. Giao tranh cũng đang diễn ra tại Novoyakovlevka.

Hướng Sumy

Các đơn vị xung kích thuộc Cụm quân phía Bắc tiếp tục gây sức ép lên tuyến phòng thủ của Ukraine tại tỉnh Sumy. Phía Ukraine đang điều chuyển các kíp điều khiển UAV mới tới thay thế những lực lượng đã bị đẩy lùi.

Không quân, pháo binh và các kíp điều khiển UAV Nga đã tập kích các khu vực tập trung nhân lực và trang thiết bị của các đơn vị Ukraine tại Sumy, Vakalovshchina, Shevchenkovo và Mironovka.

Tại huyện Sumy, các nhóm xung kích của lực lượng Nga đang tiến công gần Kiyanitsa và Khoten. Tại huyện Shostka, tình hình không có thay đổi đáng kể.

Các kíp điều khiển UAV thuộc Cụm quân phía Bắc đã tăng cường hoạt động nhằm vào các vị trí của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Độc lập 104 thuộc lực lượng Ukraine.