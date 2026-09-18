Hướng Druzhkovka

Các đơn vị thuộc Cụm quân phía Nam (Nga) tiếp tục từng bước cải thiện vị trí chiến thuật trên các hướng tiếp cận Alekseyevo-Druzhkovka. Các phân đội xung kích đang hoạt động trên một khu vực rộng của mặt trận, phát triển kết quả từ hướng Konstantinovka.

Gần đây, lực lượng Nga đã gia tăng nỗ lực thu hẹp "túi" giữa Konstantinovka và Chasov Yar. Các nhóm xung kích nhỏ đang hoạt động tại các khu vực Stenki, Podolskoye, Krasnoye và Nikolayevka.

Chỉ sau khi kiểm soát được khu vực này, lực lượng Nga mới có thể bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tiến công tiếp theo ở phía bắc Konstantinovka và hướng tới khả năng kiểm soát Verolyubovka, nơi theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga đã được kiểm soát từ lâu.

Các nhóm nhỏ thuộc lực lượng Nga đã hoạt động tại Alekseyevo-Druzhkovka và khu vực xung quanh kể từ mùa hè.

Lực lượng Nga đã đạt được một số kết quả chiến thuật nhất định tại khu vực này, nhưng còn quá sớm để nói rằng họ đã tiến tới vùng ngoại ô Druzhkovka ở bên cạnh. Tình hình tương tự cũng đang diễn ra ở sườn phía Tây, nơi Cụm quân Trung tâm đang tiến công.

Tại các khu vực Raiskoye, Petrovka, Novogrigorovka và Novoandreevka, lực lượng xung kích Nga thực sự đang được tập trung ngày càng nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về một cuộc tấn công sắp xảy ra nhằm vào chính Druzhkovka.

Lực lượng Nga vẫn phải kiểm soát một số lượng đáng kể các vị trí phòng thủ, cứ điểm và làng mạc trên các hướng tiếp cận thành phố.

Hướng Zaporizhzhia

Các đơn vị Ukraine tiếp tục tìm cách phản công vị trí của lực lượng Nga dưới sự yểm trợ của số lượng lớn UAV nhưng không đạt kết quả.

Ở phía Tây Zorevka, lực lượng Nga đã tiến về hướng Svetlaya Dolina. Tại khu vực Velikomikhaylovka cũng ghi nhận bước tiến, khi các binh sĩ Nga kiểm soát một số cứ điểm.

Ở phía Tây Bắc Zarnitsa, lực lượng xung kích tiếp tục chọc sâu vào tuyến phòng thủ Ukraine, đồng thời kiểm soát một số cứ điểm theo hướng tuyến đường hậu cần, tiếp vận từ Novonikolayevka.

Pháo binh và UAV tấn công đã đánh vào các vị trí của Ukraine tại khu vực Barvinovka.

Ở phía Tây Lesnoye, các đơn vị Nga tiếp tục tập kích hỏa lực nhằm vào lực lượng Ukraine tại các khu vực Vasilevskoye, Obshcheye và Volnyanka.