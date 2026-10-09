Hướng Dobropolye

Hoạt động di chuyển của các nhóm nhỏ thuộc lực lượng Nga đã được ghi nhận tại khu vực phía nam và phía đông thị trấn Dobropolye. Các đơn vị Nga đang thâm nhập thị trấn từ cả hướng làng Dobropolye và làng Annivka lân cận.

Xa hơn về phía nam, giao tranh tiếp diễn tại khu vực tam giác Krasnopodolye - Chernigovka - Vodyanskoye. Ở sườn phía nam, các cuộc đụng độ cục bộ vẫn diễn ra quanh Mirnoye và Gulevo như trước đó. Tại khu vực Sergeyevka và Molodetskoye, tình hình tương đối ổn định trong vài tháng qua.

Trong khi các đơn vị Ukraine bị phân tán lực lượng do giao tranh tại Alekseyevo-Druzhkovka và gần Liman, các đơn vị Nga đang tận dụng thời cơ, tìm cách nhanh chóng củng cố vị trí tại trung tâm Dobropolye. Điều này sẽ tạo cơ sở hình thành một gọng kìm nhằm bao vây rộng hơn cụm đô thị Slavyansk - Kramatorsk từ phía tây. Tuy nhiên, nếu tình hình ở sườn phía bắc chưa được ổn định, các hoạt động tại Dobropolye hầu như không mang lại ý nghĩa thực chất.

Lực lượng thủy quân lục chiến Nga đã tiến vào Dobropolye, giao tranh tại trung tâm thị trấn và mở rộng phạm vi kiểm soát lãnh thổ. Từ hướng Maloye Dobropolye, lực lượng đổ bộ đường không đang tiến về phía Svyatogorovka; một mũi tiến công khác cũng đang được triển khai về phía nam thị trấn Dobropolye.

Tại khu vực Verovka và Raksha, quân đội Nga đã tiến công dọc theo khe trũng. Xa hơn về phía bắc, gần Zolotoy Kolodets, các binh sĩ Nga đang tập trung hỏa lực nhằm vào các vị trí và nhóm binh sĩ Ukraine gần làng Novovodyanoye.

Các nhóm củng cố quyền kiểm soát cũng tiếp tục rà soát, làm sạch địa bàn từ khu mỏ gần Belitskoye đến Matyashevo. Tại đây, phía Ukraine vẫn còn các nhóm nhỏ phân tán, đảm nhiệm nhiệm vụ quan sát.

Hướng Sumy

Các đơn vị Nga thuộc Cụm quân phía Bắc đang gia tăng cường độ tập kích nhằm vào các vị trí của Ukraine trên tất cả các khu vực thuộc hướng Sumy, hỗ trợ các nhóm xung kích tiến công. Phía Ukraine đang tích cực củng cố hệ thống phòng thủ trên các tuyến thứ cấp.

Tại huyện Sumy, các đơn vị xung kích Nga đã tiến qua những dải cây gần Kiyanitsa và Khoten. Tổng mức tiến quân đạt tới 400m.

Tại huyện Shostka, các nhóm xung kích Nga đang giao tranh bằng vũ khí bộ binh trong khu vực rừng gần Korenok.

Quân đội Nga đang tiến công gần khu vực biên giới với tỉnh Kursk. Mũi tiến công được triển khai gần làng Korenok thuộc tỉnh Sumy. Các đơn vị xung kích của Cụm quân phía Bắc cũng đang giao tranh gần Kiyanitsa và Khoten.

Trước những bước tiến của các đơn vị Nga, Kiev buộc phải điều thêm lực lượng tới tỉnh Sumy.