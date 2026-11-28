Xe tiếp nhiên liệu hàng không hoạt động tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta (Mỹ). (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Chính phủ Nga ngày 27/11 quyết định gia hạn lệnh cấm xuất khẩu đối với hầu hết các mặt hàng nhiên liệu máy bay thêm 4 tháng, kéo dài đến hết tháng 3/2027, nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường nội địa trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu của nước này liên tục bị tấn công.

Theo thông báo chính thức của Chính phủ Nga trên nền tảng Telegram, biện pháp hạn chế vốn được áp dụng từ tháng 6/2026 và dự kiến hết hạn vào cuối tháng 11 này sẽ được kéo dài đến hết ngày 31/3/2027.

Tuy nhiên, lệnh cấm không áp dụng đối với các lô hàng xuất khẩu nhiên liệu máy bay theo các thỏa thuận liên chính phủ. Chính phủ Nga khẳng định quyết định này nhằm duy trì nguồn cung nhiên liệu ổn định và không bị gián đoạn cho thị trường trong nước.

Động thái trên phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với ngành sản xuất nhiên liệu của Nga sau khi Ukraine nối lại đợt tập kích quy mô lớn nhắm vào các cơ sở lọc dầu từ cuối tháng 10/2026 nhằm cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của nước này.

Theo dữ liệu từ Công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy, các cuộc tấn công diễn ra gần như hằng ngày trong thời gian gần đây đã đẩy công suất chế biến dầu thô của Nga xuống mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ qua.

Trên thị trường quốc tế, Nga hiện không phải là nhà cung cấp nhiên liệu máy bay lớn. Theo số liệu do hãng tin Bloomberg tổng hợp từ công ty phân tích dữ liệu vận tải biển Vortexa Ltd., lượng xuất khẩu mặt hàng này của Nga trong năm 2025 chỉ đạt trung bình khoảng 30.000 thùng/ngày, tương đương chưa đầy 2% tổng nguồn cung toàn cầu./.