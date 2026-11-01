Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, duy trì ngoại lệ cho thị trường quốc tế

Cảng dầu tại Saint Petersburg, Nga. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 31/10, Chính phủ Nga thông báo gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đối với các nhà sản xuất trực tiếp đến hết ngày 31/1/2027.

Theo thông cáo của Chính phủ Nga, quyết định này được đưa ra nhằm duy trì sự ổn định của thị trường nhiên liệu trong nước. Lệnh cấm cũng áp dụng đối với nhiên liệu hàng hải và gasoil do các nhà sản xuất trực tiếp xuất khẩu.

Trước đó, lệnh hạn chế đối với các nhà sản xuất trực tiếp dự kiến hết hiệu lực vào ngày 31/10/2026. Trong khi đó, lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu nói chung của Nga đã được duy trì đến ngày 31/1/2027.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak trước đó cho biết nước này dự kiến gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, song vẫn duy trì một số ngoại lệ đối với nguồn cung ra thị trường quốc tế.

Theo ông Novak, lượng dầu diesel xuất khẩu ra thị trường thế giới trong tháng 10 đạt khoảng 510.000 tấn. Nga dự kiến xuất khẩu khoảng 2,15 triệu tấn trong tháng 11, trong đó có các nguồn cung thuộc diện ngoại lệ.

Liên quan đến việc cung cấp dầu diesel cho Mỹ, ông Novak cho biết các lô hàng sẽ được vận chuyển theo đúng điều khoản hợp đồng.

Ngày 9/10, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về việc cung cấp dầu diesel của Nga cho thị trường Mỹ và quốc tế. Sau cuộc trao đổi, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép tạm thời cho phép xuất khẩu dầu diesel Nga ra thị trường thế giới.

Ngày 10/10, Chính phủ Nga thông báo dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel. Theo ông Novak, ba tàu chở dầu diesel của Nga đã hướng tới bờ Đông nước Mỹ ngày 23/10 và một tàu khác khởi hành ngày 28/10.

(theo Interfax)