Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel

Chính phủ Nga hôm thứ Tư đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu diesel, nhiên liệu hàng hải và gasoil đối với tất cả các nhà sản xuất nhiên liệu đến ngày 31/10. Động thái này đồng nghĩa thị trường nhiên liệu toàn cầu sẽ phải tiếp tục đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung diesel từ Nga thêm một tháng nữa.

Chính phủ Nga cho biết quyết định gia hạn lệnh cấm, được áp dụng từ mùa hè, nhằm "duy trì tình hình ổn định trên thị trường nhiên liệu trong nước, trong đó đáp ứng nhu cầu nhiên liệu gia tăng trong mùa thu hoạch".

Nga đã liên tục gia hạn lệnh cấm xuất khẩu diesel và các loại nhiên liệu khác thêm một tháng trong nhiều tháng qua, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga đang làm suy giảm sản lượng nhiên liệu trong nước.

Ukraine tiếp tục chiến dịch nhằm làm suy yếu công suất lọc dầu, nguồn cung nhiên liệu và doanh thu xuất khẩu của Nga.

Nga đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt xăng và diesel kể từ mùa xuân, khi Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, với mục tiêu làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho tiền tuyến cũng như thị trường nội địa Nga.

Lệnh cấm xuất khẩu diesel của Nga càng làm trầm trọng thêm tình trạng thắt chặt trên thị trường các sản phẩm chưng cất trung bình toàn cầu, vốn đã chịu tác động từ cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.

Trước khi lệnh cấm được áp dụng, các chuyến hàng diesel của Nga chiếm khoảng 10% nguồn cung diesel vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu.

Việc nguồn diesel của Nga biến mất khỏi thị trường quốc tế diễn ra cùng với sự phục hồi chậm và không đồng đều của các chuyến hàng nhiên liệu qua eo biển Hormuz, đồng thời hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Trung Đông bị suy giảm sau khi một số nhà máy lọc dầu ở Vùng Vịnh hứng chịu các cuộc tấn công của Iran vào đầu cuộc chiến.

"Chúng ta có 7 triệu thùng/ngày công suất lọc dầu tại châu Á và Trung Đông đang ngừng hoạt động, cùng với thêm 1,4 triệu thùng/ngày tại Nga. Và tùy thuộc vào mức độ thiệt hại cũng như khả năng tìm được phụ tùng thay thế, các nhà máy lọc dầu sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể hoạt động trở lại" - Brian Mandell, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách Marketing và Thương mại của Phillips 66, cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý II hồi đầu tháng 8.

Nguồn cung hạn chế từ Nga và Trung Đông đã đẩy giá diesel bán lẻ lên mức cao kỷ lục, trong đó có thị trường Mỹ. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), tính đến ngày 30/9, giá diesel bình quân tại Mỹ ở mức 6,41 USD/gallon.