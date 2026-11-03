Nga ghi nhận vụ tấn công mạng đầu tiên hoàn toàn do AI thực hiện

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, các chuyên gia công nghệ của công ty Positive Technologies đã tiến hành điều tra một vụ tấn công mạng thành công vào cơ sở hạ tầng của một công ty Nga hoàn toàn do các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện.

Thông báo của công ty nhấn mạnh đây là cuộc điều tra lần đầu tiên trong lịch sử ở Nga về cuộc tấn công mạng hoàn toàn do tác nhân AI thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng của các hệ điều hành Linux và Windows.

Tin tặc đã xâm nhập vào cơ sở hạ tầng thông qua một dịch vụ bên ngoài và giành quyền truy cập vào hơn 10 máy chủ trong khoảng 3 giờ. Trong thời gian này, các tác nhân AI đã đánh cắp dữ liệu từ các hệ thống quan trọng.

Ông Denis Goydenko, người đứng đầu Bộ phận Phản ứng toàn diện về mối đe dọa mạng của Positive Technologies, cho biết tốc độ và bản chất hành động của những kẻ tấn công cho thấy việc sử dụng AI.

Các tác nhân AI đồng thời thử nhiều phương pháp khác nhau để di chuyển trong cơ sở hạ tầng, khi mắc lỗi chúng ngay lập tức sửa chữa.

Ông Goydenko nhận định những cuộc tấn công như vậy khiến việc xác định thủ phạm trở nên khó khăn. Hơn nữa, tốc độ cao của các tác nhân AI đồng nghĩa với việc các chuyên gia có ít thời gian hơn để phát hiện và ngăn chặn cuộc tấn công.

Gần đây, các chuyên gia an ninh mạng quốc tế thường xuyên cảnh báo về việc các tác nhân AI có thể vượt tầm kiểm soát và thực hiện các hành động tấn công mạng thông qua kết nối Internet nhằm chiếm quyền điều khiển và thu thập dữ liệu trái phép./.