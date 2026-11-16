Nga ghi nhận đợt tập kích UAV quy mô kỷ lục từ Ukraine

Ukraine đã tấn công một cây cầu có vị trí chiến lược quan trọng và nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Theo số liệu do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 16/11, đây là đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga trong một đêm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát trên diện rộng vào năm 2022.

Phía Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 1.336 UAV của Ukraine tại 16 khu vực, vượt mức kỷ lục 1.254 UAV bị bắn hạ được ghi nhận vào ngày 29/10.

Ukraine đã tấn công nhiều cơ sở dầu khí của Nga. Ảnh: RBC Ukraine

Quy mô và tần suất các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ngày càng gia tăng, trong bối cảnh Nga cũng đẩy mạnh các đợt tập kích bằng UAV và tên lửa. Diễn biến này phản ánh mức độ leo thang của cuộc xung đột tiêu hao giữa hai bên, khi cả Nga và Ukraine liên tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng trọng yếu của nhau.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết, kể từ tối 15/11, khoảng 600 UAV của Ukraine đã được phóng về phía khu vực Moskva và vùng phụ cận thủ đô Nga, trong đó 191 chiếc bị lực lượng phòng không bắn hạ.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã bắn hạ nhiều UAV của Ukraine trên bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ Nga kiểm soát và sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, cũng như trên vùng biển Azov và Biển Đen.

Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn bất chấp vòng đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi tuần trước, đánh dấu lần đầu tiên Nga và Ukraine nối lại đối thoại sau 9 tháng, cùng với các cuộc gặp riêng giữa hai đặc phái viên Mỹ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tại vòng đàm phán ở Abu Dhabi, Kiev và Moskva đã nhất trí về một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn, song chưa đạt được đột phá đáng kể về các vấn đề then chốt khác, đặc biệt là tranh chấp lãnh thổ. Hiện Nga kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine, trong khi cục diện chiến sự trên tiền tuyến hầu như không có biến chuyển đáng kể trong nhiều tháng qua.