Nga duy trì S-400 trực chiến tại Kaliningrad và hợp tác tên lửa không đối không Mỹ - Nhật

Tình hình quân sự quốc tế ghi nhận nhiều bước dịch chuyển trang bị đáng chú ý: tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf của Nga tại tỉnh Kaliningrad duy trì trạng thái dựng bệ phóng sẵn sàng khai hỏa, Mỹ và Nhật Bản xúc tiến thiết lập cơ sở lắp ráp tên lửa AIM-120 AMRAAM, trong khi Ba Lan tiếp tục kế hoạch chuyển giao các tiêm kích MiG-29 cho Không quân Ukraine.

S-400 tại Kaliningrad duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường trực

Các hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf của Nga bố trí tại tỉnh Kaliningrad đang duy trì khả năng tác chiến cao độ. Dữ liệu từ báo cáo tình báo Baltic Sea Overwatch do công ty vệ tinh ICEYE cung cấp cho thấy, hình ảnh vệ tinh chụp ngày 9/6/2026 tại một trận địa gần cảng Baltiysk ghi nhận các ống phóng tên lửa đã được dựng đứng ở tư thế sẵn sàng bắn.

Tên lửa của hệ thống phòng không S-400 rời bệ phóng. Ảnh: TASS

Việc dựng sẵn ống phóng xác nhận hệ thống ở trạng thái trực chiến thay vì chế độ chờ cơ động thông thường. Do Baltiysk là căn cứ chính của Hạm đội Baltic, trận địa này đóng vai trò then chốt bảo vệ mạng lưới hạ tầng quân sự của Nga tại vùng lãnh thổ hải ngoại. Trước đó, Kaliningrad từng được bố trí hai trung đoàn tên lửa phòng không cận vệ số 183 và 1545 trang bị S-400, dù một phần khí tài đã được di chuyển về Rostov-on-Don từ cuối năm 2023.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống S-400 đưa vào biên chế từ năm 2007 có khả năng tích hợp nhiều loại đạn đánh chặn. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), đạn 48N6 đạt tầm bắn 250 km với mục tiêu khí động và 60 km với tên lửa đạn đạo, mang đầu nổ phân mảnh 143 kg; đạn 40N6 mở rộng cự ly diệt mục tiêu lên đến 400 km; cùng dòng tên lửa 9M96 cơ động cao có tầm bắn 120 km. Mỗi xe phóng tự hành 5P85SM2-01 mang 4 ống phóng và tương thích ngược với đạn của tổ hợp S-300.

Mặc dù tầm bắn lý thuyết đạt 400 km đối với các mục tiêu bay cao, giới hạn độ cong Trái Đất khiến radar đặt sát mặt đất chỉ phát hiện được mục tiêu bay ở độ cao 30 m trong phạm vi từ 35 đến 40 km. Vì vậy, S-400 phải phối hợp chặt chẽ cùng radar đặt trên tháp nâng, tổ hợp phòng không tầm ngắn và máy bay cảnh báo sớm trên không. Việc dựng bệ phóng giúp rút ngắn tối đa thời gian phản ứng nhưng đổi lại khiến vị trí trận địa dễ bị phát hiện bởi radar khẩu độ tổng hợp (SAR) từ các vệ tinh do thám xuyên mây.

Mỹ và Nhật Bản mở rộng hợp tác sản xuất tên lửa không đối không AIM-120

Tại khu vực châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết Tokyo và Washington đã nhất trí xây dựng một cơ sở lắp ráp hoàn chỉnh và kiểm tra (FACO) cho tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 AMRAAM ngay tại Nhật Bản. Thỏa thuận đạt được sau cuộc làm việc với người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth tại Philippines, nằm trong khuôn khổ sáng kiến hợp tác quốc phòng Operation Supercharge.

Kĩ thuật viên vũ khí thuộc Không đoàn tiêm kích 180, Vệ binh Quốc gia bang Ohio, chuẩn bị cánh lái của tên lửa AIM-120 AMRAAM gắn trên tiêm kích F-16 ngày 29/9/2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Được nghiên cứu khả thi từ tháng 10/2024, dự án đã xác định công đoạn lắp ráp bảng mạch điện tử sẽ nằm trong chuỗi sản xuất chung. Song song đó, hai bên cũng thống nhất chia sẻ dữ liệu kỹ thuật nhằm mở rộng năng lực sản xuất tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA. Tên lửa AIM-120 AMRAAM do Raytheon chế tạo có chiều dài 3,65 m, đường kính 178 mm, trọng lượng khoảng 160 kg ở biến thể AIM-120C và AIM-120D, đạt vận tốc tối đa Mach 4 (4.900 km/h) cùng tầm bắn mở rộng lên 130 - 160 km.

Tên lửa áp dụng cơ chế dẫn đường quán tính kết hợp cập nhật tham số giữa hành trình qua đường truyền dữ liệu và kích hoạt đầu dò radar chủ động ở pha tiếp cận cuối. Khả năng bắn và quên này giải phóng máy bay mang phóng khỏi việc phải chiếu xạ mục tiêu liên tục. Trong bối cảnh nhu cầu đặt hàng quốc tế tăng cao, dây chuyền FACO tại Nhật Bản giúp Lực lượng Phòng vệ nước này giảm sự phụ thuộc vận chuyển từ Mỹ, đảm bảo kho dự trữ chiến lược cho phi đội tiêm kích F-35 hiện đại.

Ba Lan chuyển giao thêm hai tiêm kích MiG-29 cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Ba Lan xác nhận sẽ sớm chuyển giao thêm 2 tiêm kích MiG-29 cho Ukraine trong khuôn khổ gói viện trợ quân sự trị giá khoảng 50 triệu euro. Gói khí tài này bao gồm đạn pháo 155 mm, 152 mm, đạn 20 mm dành cho pháo tự động trên tiêm kích F-16 và các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Piorun.

Tiêm kích MiG-29 của Không quân Ba Lan. Ảnh: Truyền thông Ba Lan

Đại diện cơ quan lập kế hoạch quốc phòng Ba Lan cho biết, trong số hai máy bay này, một chiếc đã hết niên hạn sử dụng và sẽ được dùng để rã phụ tùng thay thế, trong khi chiếc còn lại vẫn đáp ứng tiêu chuẩn bay tác chiến. Tiêm kích MiG-29 trang bị hai động cơ phản lực turbofan Klimov RD-33 với lực đẩy có đốt sau đạt 81,3 kN mỗi chiếc, cho phép máy bay đạt tốc độ tối đa Mach 2,25 (2.765 km/h) và bán kính chuyển sân 2.100 km khi mang thùng dầu phụ.

Đối với Không quân Ukraine, các khung thân MiG-29 cũ mang giá trị kỹ thuật cao nhằm duy trì tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu cho các phi đội hiện có thông qua việc tận dụng động cơ và linh kiện điện tử. Ukraine cũng đã hoàn tất quá trình tích hợp nhiều loại vũ khí dẫn đường chuẩn phương Tây lên nền tảng MiG-29, tiêu biểu là tên lửa chống bức xạ diệt radar AGM-88 HARM. Động thái chuyển giao này diễn ra khi Ba Lan đang đẩy mạnh thay thế dòng máy bay Liên Xô bằng các khí tài phương Tây như F-16C/D Block 52+, F-35A và FA-50.