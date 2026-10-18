Nga duy trì đội 'chiến tăng' T-90M ra sao trong xung đột Ukraine?

Uralvagonzavod, nhà sản xuất xe tăng hàng đầu của Nga đặt tại thành phố Nizhny Tagil, đảm nhiệm cả sản xuất phương tiện mới lẫn sửa chữa và hiện đại hóa xe tăng đang phục vụ.

Trong tình hình chiến tranh kéo dài tại Ukraine, năng lực khôi phục phương tiện hư hại có vai trò quan trọng đối với khả năng duy trì sức mạnh thiết giáp của quân đội Nga.

Những hình ảnh được Military Watch đề cập cho thấy các xe tăng T-90M bị hư hại có thể được đưa về cơ sở công nghiệp để sửa chữa và tái biên chế.

Tuy nhiên, nếu chưa có xác nhận độc lập về từng phương tiện, không thể kết luận tất cả xe xuất hiện trong hình ảnh đều đã được phục hồi hoặc sẵn sàng quay lại chiến trường.

Quy trình sửa chữa phụ thuộc trước hết vào mức độ thiệt hại. Những xe bị hỏng xích, hệ thống truyền động hoặc thiết bị bên ngoài thường có khả năng khôi phục thuận lợi hơn phương tiện bị cháy khoang động cơ, hư hại tháp pháo hay tổn thương kết cấu thân xe.

Với những trường hợp nghiêm trọng, việc phục hồi có thể đòi hỏi thay thế nhiều cụm linh kiện, kiểm tra hệ thống vũ khí và đánh giá lại khả năng vận hành.

Năm 2024, Uralvagonzavod từng công bố trường hợp một xe tăng T-90M được sửa chữa trong khoảng 4 tuần sau khi hứng chịu 26 đòn tấn công bằng UAV của Ukraine.

Đây là trường hợp cụ thể do nhà sản xuất công bố, không phải thời gian sửa chữa tiêu chuẩn cho mọi xe tăng.

Mức độ hư hại, khả năng cung cấp linh kiện và khối lượng công việc đều ảnh hưởng đến thời gian khôi phục.

Hoạt động đại tu còn tạo cơ hội nâng cấp phương tiện. Trong quá trình sửa chữa, nhà máy có thể thay thế bộ phận xuống cấp, kiểm tra hệ thống quan sát hoặc bổ sung trang bị bảo vệ phù hợp với điều kiện chiến trường.

Dù vậy, không phải mọi xe tăng đều nhận cùng một gói nâng cấp.

Thách thức lớn là cân đối giữa sửa chữa và sản xuất mới. Đại tu giúp tận dụng phương tiện hiện có, nhưng không thể khôi phục mọi xe tăng với chi phí hợp lý.

Nga vẫn cần linh kiện, nhân lực kỹ thuật, phương tiện vận chuyển và cơ sở sửa chữa tiền phương để đưa xe trở lại đơn vị.

Với T-90M, năng lực bảo đảm kỹ thuật vì thế có ý nghĩa không kém những cải tiến về pháo, giáp và động cơ.