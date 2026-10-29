Nga đưa thêm hơn 500 chuyên gia tới nhà máy điện hạt nhân Iran, xây thêm 2 tổ máy

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo kênh Press TV ngày 28/10, Tổng giám đốc Rosatom Alexey Likhachev cho biết tập đoàn đang chuẩn bị tăng cường nhân lực tại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, miền Nam Iran, trong khi các dự án xây dựng tại đây vẫn tiếp diễn.

Phát biểu với hãng thông tấn Interfax, ông Likhachev xác nhận Rosatom đặt mục tiêu nâng tổng số nhân sự Nga tại Bushehr lên 700 người. Hiện có 142 chuyên gia làm việc tại công trường xây dựng và 50 người tham gia các hoạt động dịch vụ. Như vậy, tập đoàn dự kiến bổ sung hơn 500 nhân sự.

Người đứng đầu Rosatom khẳng định hiện không có kế hoạch sơ tán nhân viên khỏi Bushehr, đồng thời cho biết tình hình tại cơ sở này đang ổn định.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tiến độ tăng nhân lực phụ thuộc đáng kể vào diễn biến quân sự trong khu vực. Nếu căng thẳng leo thang, Rosatom có thể phải giảm tốc độ điều động chuyên gia.

Thông báo được đưa ra vài tháng sau khi Rosatom sơ tán hàng trăm nhân viên khỏi Iran trong tháng 3, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào nước này ngày 28/2.

Bên cạnh kế hoạch tăng nhân lực, ông Likhachev xác nhận Nga và Iran đã ký các thỏa thuận xây dựng thêm tám tổ máy điện hạt nhân. Hai nước cũng đạt được thỏa thuận về việc phát triển các tổ máy công suất nhỏ tại Iran.

Nga và Iran ký hợp đồng xây dựng tổ máy đầu tiên của Nhà máy điện hạt nhân Bushehr năm 1995. Tổ máy công suất 1.000 MW này bắt đầu hoạt động năm 2011.

Năm 2014, hai nước tiếp tục ký thỏa thuận xây dựng hai tổ máy mới tại Bushehr, với tổng công suất thiết kế khoảng 2.100 MW. Hoạt động xây dựng các tổ máy số 2 và số 3 hiện vẫn đang được triển khai.

Kế hoạch tăng cường nhân lực tại Bushehr và các thỏa thuận mở rộng dự án điện hạt nhân cho thấy Nga và Iran tiếp tục thúc đẩy hợp tác năng lượng, dù tiến độ thực hiện vẫn chịu ảnh hưởng từ tình hình an ninh tại Trung Đông.