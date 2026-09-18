Nga đưa tài sản Nestlé và các tập đoàn Pháp vào diện quản lý tạm thời

Người phát ngôn Điện Kremlin (Nga) Dmitry Peskov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Nga đã đưa các hoạt động và tài sản tại nước này của tập đoàn thực phẩm Nestlé (Thụy Sĩ) cùng ba công ty Pháp gồm Auchan, Lemana Pro và FM Logistic vào diện quản lý tạm thời, trong động thái mới nhất nhằm siết kiểm soát tài sản của các doanh nghiệp phương Tây.

Theo sắc lệnh được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ngày 17/9, quyền quản lý các doanh nghiệp và tài sản liên quan được chuyển cho công ty L.E.V. Management.

Danh sách bao gồm Nestlé Russia, Nestlé Kuban, công ty con của Auchan tại Nga, các pháp nhân của FM Logistic và Le Monlid - đơn vị vận hành chuỗi công ty cải tạo nhà ở trước đây mang thương hiệu Leroy Merlin, nay hoạt động dưới tên Lemana Pro.

Điện Kremlin ngày 18/9 cho biết việc đưa các tài sản trên vào diện quản lý tạm thời có liên quan đến việc các doanh nghiệp này thuộc những quốc gia mà Moskva coi là "không thân thiện."

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng yếu tố này đã được tính đến khi đưa ra quyết định.

Theo giới chuyên môn, việc đưa các doanh nghiệp vào diện quản lý tạm thời không đồng nghĩa ngay với việc thay đổi quyền sở hữu pháp lý. Tuy nhiên, cơ chế này cho phép Moskva nắm quyền kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.

Nestlé cho biết đang đánh giá tình hình và các lựa chọn nhằm bảo vệ quyền lợi của tập đoàn, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh vì lợi ích của các bên liên quan, đặc biệt là người lao động.

Tập đoàn này đã thu hẹp đáng kể hoạt động tại Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát, dừng phần lớn hoạt động bán hàng không thiết yếu, nhập khẩu, quảng cáo và đầu tư mới, nhưng vẫn duy trì cung cấp một số sản phẩm thiết yếu. Nga hiện đóng góp khoảng 1% doanh thu toàn cầu của Nestlé, giảm từ khoảng 2% trước xung đột.

Auchan, một trong những tập đoàn bán lẻ nước ngoài lớn còn hoạt động tại Nga, cho biết đã đề nghị giới chức cung cấp thông tin làm rõ về sắc lệnh. Doanh nghiệp này cho biết các cửa hàng và cơ sở tại Nga vẫn hoạt động bình thường trong thời gian chờ thêm thông tin.

Trong khi đó, Lemana Pro cũng cho biết chưa nhận được thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng và hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. FM Logistic chưa đưa ra bình luận công khai về quyết định trên tại thời điểm các nguồn tin được công bố./.