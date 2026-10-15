Nga đưa loạt xe tăng T-90M hiện đại nhất về sửa chữa?

Những hình ảnh lan truyền trên mạng dường như cho thấy Nga đang đưa các xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M bị hư hại tại Ukraine về cơ sở Uralvagonzavod ở thành phố Nizhny Tagil để sửa chữa và tái biên chế.

Tạp chí Military Watch của Mỹ nhận định động thái này diễn ra khi Nga đối mặt với tình trạng thiếu hụt xe tăng. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Uralvagonzavod là nhà sản xuất xe tăng hàng đầu của Nga, đồng thời đảm nhiệm việc sửa chữa và đại tu các phương tiện có nguồn gốc từ thời Liên Xô.

Năng lực khôi phục xe tăng hư hại có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức mạnh thiết giáp của quân đội Nga sau nhiều năm xung đột.

Xe tăng T-90M là phiên bản hiện đại hóa sâu của dòng T-90, được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực cải tiến, giáp bảo vệ tăng cường và các thiết bị điện tử hiện đại.

Những phương tiện không bị phá hủy hoàn toàn có thể được sửa chữa để tiếp tục phục vụ, tùy thuộc vào mức độ hư hại và khả năng cung ứng linh kiện.

Năm 2024, Uralvagonzavod từng công bố trường hợp một xe tăng T-90M được sửa chữa trong khoảng 4 tuần sau khi hứng chịu 26 đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Tuy nhiên, thời gian khôi phục thực tế phụ thuộc đáng kể vào tình trạng từng phương tiện.

Theo Military Watch, tháng 9 vừa qua, Uralvagonzavod tiếp tục bàn giao một lô xe tăng T-90M và T-72B3M đã hiện đại hóa cho quân đội Nga, bên cạnh hoạt động sửa chữa phương tiện bị hư hại.

Trước khi xung đột toàn diện với Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, Nga được cho là sở hữu hơn 20.000 xe tăng các loại, bao gồm cả phương tiện đang hoạt động và lưu kho.

Tuy nhiên, số lượng xe tăng dự trữ đã giảm đáng kể sau nhiều năm chiến tranh.

Military Watch dẫn phân tích hình ảnh vệ tinh cho biết Nga hiện còn khoảng 2.088 xe tăng tại 9 cơ sở lưu trữ. Đây là số liệu ước tính từ nguồn phân tích, chưa được Nga xác nhận chính thức.

Trong khi đó, các cuộc tập kích bằng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) buộc xe tăng Nga tăng cường bảo vệ nóc, đuôi xe và khoang động cơ.

Những phương tiện được đưa về đại tu cũng có thể được nâng cấp để thích ứng với chiến trường, dù chưa có thông tin xác nhận các trang bị mới được áp dụng đồng loạt.