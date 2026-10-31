Nga dự kiến chi mạnh cho quốc phòng năm 2027

Các nhà kinh tế thuộc ngân hàng Sberbank dự báo, thâm hụt năm 2027 của Nga có thể lên tới 2,7% GDP, cao hơn mục tiêu của chính phủ. (Nguồn: The New York Times)

Reuters đưa tin, các nhà phân tích nhận định, Nga vẫn có nguồn lực để duy trì hoạt động quân sự ở Ukraine, song việc bảo đảm tài chính cho các khoản chi ngày càng lớn đòi hỏi chính phủ phải điều chỉnh chính sách ngân sách, thuế và vay nợ.

Chính phủ sẽ phải tìm kiếm nguồn thu bổ sung từ nhiều khu vực trong nền kinh tế, đồng thời kiểm soát các khoản chi ngoài lĩnh vực ưu tiên.

Năm 2025, thâm hụt ngân sách của Nga đạt 5.650 tỷ Ruble (khoảng 67,8 tỷ USD), tương đương 2,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Chính phủ dự báo mức thâm hụt tăng lên 7.300 tỷ Ruble (khoảng 87,6 tỷ USD), tương đương 3,2% GDP trong năm 2026, trước khi giảm xuống 5.400 tỷ Ruble (khoảng 64,8 tỷ USD), tương đương 2,2% GDP vào năm 2027.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế thuộc ngân hàng Sberbank dự báo, thâm hụt năm 2027 có thể lên tới 2,7% GDP, cao hơn mục tiêu của chính phủ.

Điều này đặt ra thách thức đối với kế hoạch kiểm soát chi tiêu và tăng nguồn thu ngoài dầu khí.

Để bù đắp thâm hụt, Nga dự kiến vay 6.100 tỷ Ruble (khoảng 73,2 tỷ USD) trong năm 2027, tăng so với mức 5.000 tỷ Ruble của năm 2026. Trong khi đó, chi phí trả nợ được dự báo đạt 4.600 tỷ Ruble (55,2 tỉ USD), chiếm 9,4% tổng chi ngân sách liên bang.

Song song với việc tăng chi quốc phòng, dự thảo ngân sách điều chỉnh một số khoản chi dân sự. So với mức từng được dự toán cho năm 2027, ngân sách y tế giảm 5,5%, giáo dục giảm 5,4% và các chương trình xã hội giảm 6%.

Về nguồn thu, chính phủ đặt mục tiêu huy động thêm 1.500 tỷ Ruble (khoảng 18 tỷ USD) thông qua các biện pháp thuế.

Các chuyên gia nhận định, áp lực tài chính cũng có thể khiến Ngân hàng Trung ương Nga cân nhắc giảm lãi suất nhằm hạ chi phí vay vốn cho chính phủ và doanh nghiệp. Song song với đó là mở rộng các biện pháp tái cơ cấu nợ cho những công ty gặp khó khăn.