Nga dự định tăng công suất của tuyến đường sắt xuyên Siberia lên 270 triệu tấn

Tàu hàng vận chuyển trên tuyến đường sắt xuyên Siberia. (Ảnh: TASS)

Theo ông Kirill Logvinov, mục tiêu của Dự án phát triển tuyến đường sắt xuyên Siberia và Baikal-Amur là tăng công suất vận chuyển của các tuyến đường sắt này lên 210 triệu tấn vào cuối năm 2030 và lên 270 triệu tấn vào cuối năm 2032.

Nhấn mạnh Nga ưu tiên phát triển các hành lang giao thông quốc tế, ông Kirill Logvinov nêu rõ, các tuyến đường quá cảnh đi qua Liên bang Nga cung cấp các kết nối ngắn và thông suốt giữa Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á, các quốc gia vùng Vịnh Persian và châu Âu.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, các điều kiện về thuế quan và công nghệ trên các tuyến đường thuộc Hành lang vận tải quốc tế bắc-nam (INSTC) đang được tích cực cải thiện.

Hành lang vận tải quốc tế bắc-nam (INSTC) là một tuyến đường vận tải đa phương thức dài khoảng 7.200 km gồm các tuyến đường thủy, đường sắt và đường bộ để vận chuyển hàng hóa giữa Nga, Iran, Ấn Độ với các quốc gia ở biển Caspian và vùng Vịnh Persian.

Nga đặt tham vọng INSTC có thể trở thành giải pháp thay thế cho kênh đào Suez, với ưu điểm chính là rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa.

Ông Kirill Logvinov cho biết thêm, Nga đang tích cực hợp tác với Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về châu Âu và Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc về châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy các sáng kiến ​​kết nối các tuyến đường Á-Âu, đơn giản hóa các thủ tục xuyên biên giới và phát triển mạng lưới cảng khô.

Trước đó, dự thảo chương trình hành động của Đảng Nước Nga Thống nhất cũng có kế hoạch hỗ trợ phát triển các hành lang vận tải quốc tế chạy qua Siberia và Viễn Đông, tập trung vào hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cảng, kho bãi xuyên biên giới.