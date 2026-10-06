Nga đối phó 650 UAV Ukraine trong đêm, kho dầu gần Moscow bị tập kích

“Từ 20h30 ngày 5/10 đến 5h ngày 6/10 giờ Moscow (tức từ 0h30 đến 9h ngày 6/10 giờ Việt Nam), 650 UAV đã hướng về tỉnh Moscow. Phần lớn trong số này bị lực lượng phòng không phá hủy từ xa,” Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin viết trên ứng dụng nhắn tin Max.

Theo Kyiv Independent, đợt tấn công của Ukraine nhằm vào một cơ sở dầu mỏ lớn tại tỉnh Moscow. Một UAV Ukraine đã đánh trúng Trung tâm Sản xuất và Điều phối Volodarsk, gần làng Konstantinovo. Vụ tập kích khiến lửa bùng lên tại cơ sở và khói bốc cao.

Theo Astra, cơ sở Volodarsk có công suất xử lý khoảng 3 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ mỗi năm và là kho dầu lớn nhất tại tỉnh Moscow. Hệ thống đường ống kết nối cơ sở Volodarsk với các sân bay lớn trong khu vực Moscow. Cơ sở này cách trung tâm thành phố Moscow khoảng 40 km và nằm cách biên giới Ukraine khoảng 450 km.

Khói bốc lên tại Trung tâm Sản xuất và Điều phối Volodarsk gần làng Konstantinovo sau vụ tập kích được cho là do UAV Ukraine thực hiện. Ảnh: Telegram/@Supernovaplus

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc UAV Nga tấn công một tàu chở ngô trên Biển Đen, khiến con tàu bị chìm.

“Đây hoàn toàn là hàng hóa dân sự. Con tàu được thuê từ Thổ Nhĩ Kỳ, với các công dân Azerbaijan và Ấn Độ trên tàu. Thuyền trưởng đã thiệt mạng và một thành viên thủy thủ đoàn khác mất tích,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong video đăng trên mạng xã hội X ngày 6/10 giờ địa phương.

Bên cạnh đó, ông Zelensky cho biết các cuộc tấn công của Nga vào thành phố Kharkiv khiến hơn 50 người bị thương và có người thiệt mạng.

“Trong suốt ngày hôm nay, một chiến dịch cứu hộ đã diễn ra tại Kharkiv sau cuộc tấn công của Nga. Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm những người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tôi xin gửi lời chia buồn tới tất cả gia đình và người thân của các nạn nhân,” ông Volodymyr Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine kỳ vọng Mỹ sẽ có thể tổ chức một cuộc gặp ba bên trong tháng 10 này.

“Tôi kỳ vọng trong tháng 10, phía Mỹ có thể tổ chức một cuộc gặp ba bên. Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng tham dự. Điều cần thiết là sự sẵn sàng từ phía Nga. Các nhà lãnh đạo đều nhìn thấy những gì đang diễn ra và thấy rằng Nga rõ ràng không có ý định chuyển từ leo thang sang đàm phán.

Nga cần đưa ngoại giao vào danh sách các ưu tiên của mình. Cho đến nay, họ chỉ tập trung vào các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine và những hoạt động gây bất ổn tại châu Âu,” ông Zelensky chia sẻ.

Phía Nga chưa lên tiếng về các cuộc tấn công trên.

Chia sẻ với báo giới trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 5/10 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng giá dầu diesel tăng do những vấn đề liên quan đến nguồn cung từ Nga. “Điều đó gây ảnh hưởng đến cả thế giới. Vấn đề mà tôi gặp phải liên quan đến Ukraine và Nga là một lượng lớn dầu diesel đến từ Nga, và đây là mặt hàng đang tăng giá mạnh. Các nhà máy của Nga đang bị Ukraine tấn công. Tôi đã đề nghị Tổng thống Zelensky không tấn công các nhà máy sản xuất diesel, các nhà máy lọc dầu,” ông Trump nói.