Hình ảnh vệ tinh cận hồng ngoại cho thấy khói bốc lên từ cảng Ust-Luga thuộc vùng Baltic của Nga sau một cuộc tấn công của Ukraine, tại Ust-Luga, tỉnh Leningrad, ngày 27/3/2026.

Theo thông tin từ cuộc họp Chính phủ Nga hôm 17/11, Phó Thủ tướng Alexander Novak, quan chức phụ trách lĩnh vực năng lượng, đã yêu cầu cấp dưới ưu tiên mở rộng nhập khẩu xăng và bảo đảm nguồn cung bổ sung các loại nhiên liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng thông thường.

Động thái này cho thấy tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại Nga ngày càng nghiêm trọng. Trước đây, xăng bán tại các trạm nhiên liệu trong nước chủ yếu đáp ứng tiêu chuẩn K5. Các loại nhiên liệu thấp hơn tiêu chuẩn này thường dành cho xuất khẩu ra ngoài khối kinh tế Á-Âu hoặc phục vụ những mục đích đặc thù như quân sự, dự trữ quốc gia và khai thác dầu khí.

Các cuộc tấn công của Ukraine làm gián đoạn hoạt động lọc dầu

Khủng hoảng nhiên liệu tại Nga đã kéo dài nhiều tháng, khi Ukraine liên tục triển khai các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở năng lượng của nước này. Theo tình báo quân đội Ukraine, các cuộc tập kích đã khiến khoảng 55% công suất lọc dầu của Nga bị vô hiệu hóa.

Trong bối cảnh nguồn cung trong nước bị ảnh hưởng, chính quyền tại ít nhất 6 khu vực của Nga đã áp dụng hạn mức bán xăng tại một số trạm nhiên liệu, thường giới hạn mỗi khách hàng ở mức 30 lít/ngày. Tình trạng tương tự cũng từng xuất hiện tại một số khu vực quanh Moscow, gây ra những hàng dài phương tiện chờ tiếp nhiên liệu.

Dù Nga vẫn là nước xuất khẩu ròng nhiên liệu, với lượng lớn dầu thô và các sản phẩm như dầu diesel được bán ra nước ngoài, các nhà máy lọc dầu bị tấn công đã khiến nước này gặp khó khăn trong việc chế biến đủ xăng phục vụ nhu cầu nội địa.

Nhập khẩu xăng tăng đột biến

Để bù đắp thiếu hụt, Nga đã tăng mạnh nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ, chủ yếu từ Morocco, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA), trong giai đoạn 2023–2025, lượng sản phẩm dầu mỏ và phụ gia xăng nhập khẩu bằng đường biển của Nga thường chỉ đạt tối đa khoảng 5.000 tấn/tháng. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên hơn 416.000 tấn trong tháng 8/2026 và tiếp tục đạt 234.000 tấn trong tháng 9.

Công ty phân tích vận tải biển Vortexa ước tính lượng nhiên liệu Nga nhập khẩu trong tháng 8 lên tới khoảng 470.000 tấn.

Trong khi đó, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết các cuộc tấn công của Kyiv đã buộc Nga nhập khẩu khoảng 989.000 tấn nhiên liệu và phụ gia có chỉ số octane cao bằng đường biển trong giai đoạn từ ngày 18/7 đến 23/10/2026.

Nga cũng tăng nhập khẩu nhiên liệu bằng đường sắt từ Belarus và Kazakhstan. Theo Reuters, trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng nhiên liệu nhập khẩu bằng đường bộ và đường sắt đạt khoảng 453.000 tấn, tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ năm trước.

Mức nhập khẩu cao nhất trong hơn một thập kỷ

Lần gần nhất Nga phải nhập khẩu xăng với quy mô tương tự là năm 2014, khi nước này nhập 1,6 triệu tấn xăng thành phẩm do nguồn cung trong nước thiếu hụt. Năm 2015, Nga tiếp tục nhập thêm 808.000 tấn thông qua thỏa thuận với Belarus, theo đó Nga đổi dầu thô lấy xăng thành phẩm.

Tuy nhiên, lượng nhập khẩu năm 2014 và 2015 được tính trong cả năm, trong khi ước tính gần 1 triệu tấn của tình báo Ukraine chỉ diễn ra trong khoảng 4 tháng.

Hồi tháng 10, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết Nga đang phải nhập khẩu khoảng 10% nhu cầu xăng trong nước. Ông khẳng định hoạt động nhập khẩu sẽ tiếp tục ít nhất đến hết năm 2026, đồng thời cho biết Nga cần bổ sung lượng dự trữ đã suy giảm trong đợt thiếu hụt nhiên liệu mùa hè.

Diễn biến này cho thấy các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng lọc dầu đang tạo áp lực ngày càng lớn lên hệ thống cung ứng nhiên liệu nội địa của Nga, buộc nước này phải phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu và chấp nhận sử dụng các loại nhiên liệu có chất lượng thấp hơn.

Nh.Thạch