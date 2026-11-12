Nga định hình chiến lược phát triển và quản lý kinh tế nền tảng đến năm 2036

Người dân di chuyển trên Quảng trường Đỏ ở Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Tại sự kiện Ngày Kinh tế nền tảng diễn ra ngày 11/11 tại thủ đô Moskva, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và giới doanh nghiệp Nga đã thảo luận về chiến lược phát triển, hành lang pháp lý, an toàn dữ liệu và những thách thức từ các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) cá nhân.

Hiện Nga đang xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển các nền tảng số đến năm 2036 dưới sự chỉ đạo của Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Maxim Oreshkin, tiếp nối Luật Kinh tế nền tảng được thông qua từ năm ngoái.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu tại sự kiện, ông Oreshkin nhận định các nền tảng số đã trở thành kênh phân phối hàng phi thực phẩm chủ lực tại Nga nhưng ngành này vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển, do đó nhà nước không nên áp đặt các rào cản cứng nhắc làm kìm hãm doanh nghiệp.

Ông nhấn mạnh động lực chính của tiến bộ là sáng kiến tư nhân, còn nhiệm vụ của nhà nước là giảm chi phí, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của hàng triệu người dùng và ngăn chặn tình trạng “phong kiến nền tảng” nhằm bảo đảm cạnh tranh lành mạnh.

Đồng quan điểm, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maxim Reshetnikov lưu ý nhà nước cần xác định rõ ranh giới điều tiết, hoàn thiện khái niệm pháp lý về “nền tảng”, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử khi xảy ra sự cố kỹ thuật.

Về phía doanh nghiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn Wildberries & Russ (RVB) Tatiana Kim cho rằng các nền tảng của Nga sở hữu tiềm năng cạnh tranh quốc tế lớn và ít nhất hai quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm tới việc áp dụng mô hình Luật Kinh tế nền tảng của Nga. Bà cũng kêu gọi tuân thủ nguyên tắc “không gây hại” trong quản lý, thành lập nhóm công tác riêng về an ninh và sớm xây dựng các quy chuẩn đạo đức cho “nền kinh tế tác nhân” (nền kinh tế vận hành dựa trên các trợ lý AI cá nhân) nhằm tránh nguy cơ độc quyền dữ liệu sớm.

Trong khi đó, Chủ tịch ngân hàng Sberbank German Gref dự báo sự bùng nổ của các tác nhân AI cá nhân sẽ làm thay đổi triệt để mô hình kinh doanh hiện nay của các sàn thương mại điện tử.

Theo ông, khi các trợ lý AI tự động đề xuất và thực hiện giao dịch thay cho con người, các nền tảng phụ thuộc vào giao diện thu hút sự chú ý của người dùng sẽ mất lợi thế, mô hình thu phí trung gian 15-25% sẽ dần biến mất để nhường chỗ cho hình thức thanh toán dựa trên kết quả cuối cùng, còn các ngân hàng trong tương lai sẽ tích hợp liền mạch và "vô hình" vào chính các giao dịch của AI./.