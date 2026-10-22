Nga điều tàu chở dầu diesel đầu tiên đến Mỹ

Ông Novak không nêu tên cảng tiếp nhận. Ông cho biết tàu có trọng tải 40.000 tấn và các chuyến hàng tiếp theo sẽ được triển khai. Hãng RIA dẫn lời ông Novak cho hay: "Chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của Mỹ trong phạm vi khả năng của mình".

Hôm thứ Tư, Tổng thống Putin nói với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff rằng chuyến tàu đầu tiên, cũng có trọng tải 40.000 tấn theo thông tin ông đưa ra, sẽ khởi hành trong vòng 2-3 ngày và các chuyến tàu khác sẽ lần lượt tiếp nối, theo trang tin VZGLYAD. Hãng Reuters dẫn lời ông Putin cho biết "các vấn đề liên quan đến tài chính cần được bảo đảm".

Ngày 9/10, Tổng thống Trump tuyên bố Nga sẽ ngay lập tức xuất khẩu hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp theo là 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Ngày hôm sau, Chính phủ Nga đã nới lỏng một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, có hiệu lực từ ngày 10/10, viện dẫn thỏa thuận giữa ông Trump và ông Putin, đồng thời cho phép đưa 500.000 tấn dầu diesel ra thị trường thế giới trong giai đoạn đầu, theo báo Kommersant.

Theo bà Michelle Brouhard thuộc công ty phân tích dữ liệu hàng hóa Kpler, khối lượng 300.000 tấn mà ông Trump công bố ban đầu tương đương khoảng 73.000 thùng/ngày nếu tính trong một tháng. Lượng dầu này có thể không tạo ra nhiều biến động đối với giá dầu trên thị trường toàn cầu. Trong khi đó, giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ vẫn duy trì trên mức 6 USD/gallon kể từ tháng 9.

Ông Putin cho biết giá dầu diesel thế giới đã giảm 5-6% ngay sau khi thông báo được đưa ra, theo trang Reform.news. Ông cũng nói Nga có thể cung cấp phân bón cho thị trường Mỹ với "khối lượng lớn", đồng thời đề nghị hỗ trợ Washington giải quyết vấn đề Iran.

Kể từ khi thông tin về việc Nga cung cấp dầu diesel được công bố, Ukraine đã phàn nàn về tình trạng chia sẻ thông tin tình báo bị gián đoạn và những hạn chế đối với việc sử dụng hệ thống vệ tinh Starshield. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết cuộc gặp với ông Witkoff tại Oslo hôm thứ Ba đã đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết những vấn đề này.

Các cuộc tấn công của Nga trong đêm đến sáng thứ Tư đã khiến 4 người thiệt mạng tại Ukraine, đồng thời đánh trúng các cơ sở năng lượng ở các tỉnh Kyiv, Volyn, Odesa và Mykolaiv, theo thông tin từ Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyi.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công một tổ hợp kho bãi lưu trữ máy bay không người lái tại Poltava, trạm biến áp Nivki ở Kyiv - nơi theo phía Nga cung cấp điện cho các doanh nghiệp quốc phòng và trung tâm hậu cần - cùng một tàu chở hàng quân sự tới Odesa, theo Interfax.

Một tuần trước đó, các cuộc tấn công của Nga đã khiến ít nhất 600.000 người tại Ukraine bị ảnh hưởng bởi mất điện.