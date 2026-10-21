Nga đề xuất SCO thành lập nhóm công tác về kinh tế không gian

Ông Mishustin đề xuất thành lập nhóm công tác về kinh tế không gian trong khuôn khổ các cuộc họp của bộ trưởng phụ trách kinh tế đối ngoại và thương mại của SCO. Đối với AI, Thủ tướng Nga kêu gọi các nước thành viên thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp triển khai các sáng kiến liên quan. Ông cho biết Nga đang phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn, mở rộng năng lực tính toán và ứng dụng AI trong kinh tế, quản lý nhà nước cũng như các dịch vụ xã hội.

Theo ông Mishustin, tại cuộc họp, người đứng đầu chính phủ các nước thành viên đã thông qua kế hoạch hành động nhằm triển khai chương trình hợp tác kinh tế và thương mại đa phương của SCO. Kế hoạch tập trung tạo thuận lợi cho các thủ tục xuất nhập khẩu, gia tăng trao đổi hàng hóa có giá trị gia tăng cao và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp, tài chính và ngân hàng.

Các bên cũng chú trọng phát huy vai trò của Hội đồng Doanh nghiệp SCO, cơ chế hợp tác liên ngân hàng và Diễn đàn Người đứng đầu các khu vực của SCO nhằm thúc đẩy liên kết kinh tế, đầu tư và triển khai các dự án chung.

Về phía nước chủ nhà, Thủ tướng Tajikistan Kokhir Rasulzoda cho biết các nước thành viên SCO chiếm hơn 70% tổng kim ngạch thương mại đối ngoại của Tajikistan. Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị thương mại của Tajikistan với các nước thành viên SCO đạt 6,3 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ các nước thành viên SCO vào Tajikistan đạt hơn 350 triệu USD. Theo ông Rasulzoda, kết quả này cho thấy dư địa đáng kể để các bên tiếp tục mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư và phát triển các dự án sản xuất, cơ sở hạ tầng.

Thủ tướng Tajikistan nhấn mạnh nước này sẵn sàng tăng cường hợp tác cùng có lợi với các đối tác trong SCO. Ông cũng đề cập tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 8% mỗi năm của Tajikistan trong những năm gần đây, cùng các nỗ lực duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy công nghiệp hóa và cải thiện môi trường đầu tư. SCO gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Ấn Độ, Pakistan, Iran và Belarus. Hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ là một trong những lĩnh vực được tổ chức thúc đẩy nhằm tăng cường kết nối giữa các quốc gia thành viên.