Nga đề xuất kết nối các cơ chế an ninh Á - Âu

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong thông điệp gửi tới diễn đàn do Phó Thủ tướng Alexey Overchuk thay mặt đọc, Tổng thống Putin nhấn mạnh các nước CSTO đã tích lũy nhiều kinh nghiệm hợp tác. Tuy nhiên, trước tình hình quốc tế căng thẳng kéo dài, các thành viên cần nâng cao tiềm lực và phối hợp giải quyết những nhiệm vụ chung.

Nhà lãnh đạo Nga xác định các lĩnh vực cần ưu tiên hợp tác gồm quốc phòng, chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, tội phạm mạng, buôn bán ma túy và di cư bất hợp pháp.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga không có kế hoạch tạo ra cơ chế nhằm “thâu tóm” hoặc áp đặt lên các tổ chức hiện có tại Á - Âu, trong đó có CSTO. Theo ông, Moskva hướng tới xây dựng hệ thống kết nối hài hòa giữa các tổ chức, trên cơ sở rà soát nguồn lực và đánh giá mối liên kết giữa các cơ chế an ninh tiểu vùng, qua đó nâng cao hiệu quả hợp tác chung.