Nga đề xuất hiệp ước không xâm lược với các nước NATO

Ông Vladimir Medinsky, Trưởng đoàn đàm phán của Nga

Ông Vladimir Medinsky, Trưởng đoàn đàm phán của Nga tại các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine cho biết, ý tưởng về một khuôn khổ an ninh mới cho châu Âu là chủ đề trọng tâm của hai ngày đàm phán tại Abu Dhabi vừa qua.

Phát biểu tại Hội nghị an ninh ở Matxcơva, ông Alexei Drobinin, quan chức cấp cao về chính sách đối ngoại Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Matxcơva đang xem xét ba mô hình hợp tác an ninh.

Phương án thứ nhất là xây dựng các cơ chế phòng thủ tập thể hoặc các thỏa thuận hỗ trợ lẫn nhau song phương. Ông Drobinin, dẫn các hiệp định hiện có giữa Nga với Belarus và Triều Tiên như những ví dụ tham khảo.

Khả năng thứ hai là các thỏa thuận chính trị, các bên cam kết không hỗ trợ đối thủ của nhau trong trường hợp xảy ra hành động gây hấn. Nga coi thỏa thuận hợp tác với Iran là một hình mẫu cho cách tiếp cận này.

Phương án thứ ba là ký các hiệp ước song phương về không xâm lược lẫn nhau. Theo ông Drobinin, những thỏa thuận như vậy có thể được ký giữa Nga và từng nước thành viên NATO, tạo thêm các bảo đảm an ninh giữa các bên.

Cấu trúc an ninh châu Âu có nhiều biến động sau cuộc xung đột tại Ukraine. Trong những năm gần đây, nhiều nước châu Âu đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, trong khi NATO mở rộng với sự gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển.

Nga nhiều lần chỉ trích quá trình mở rộng của liên minh quân sự này và cho rằng cần xây dựng một cơ chế an ninh mới bảo đảm lợi ích của tất cả các bên.

Matxcơva từ lâu cũng kêu gọi thiết lập các cơ chế nhằm giảm nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp và tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin tại châu Âu.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Nga và NATO vẫn ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, với hầu hết các kênh đối thoại chính thức bị thu hẹp hoặc đình chỉ trong những năm gần đây.

Theo Arabnews