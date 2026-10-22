Nga để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Ukraine và Mỹ từ tháng 11 tới

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Putin

Theo Cố vấn đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov, ông Putin đã đồng ý “về nguyên tắc” khôi phục các cuộc đàm phán ba bên với Washington và Kiev sau ngày 10-11.

Đây có thể là vòng đàm phán đầu tiên kể từ tháng 2 năm nay.

Điện Kremlin cho biết các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung vào việc xây dựng một cơ chế bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Theo một số nguồn tin, địa điểm được cân nhắc là Abu Dhabi (UAE).

Cuộc gặp giữa ông Putin và đặc phái viên Steve Witkoff kéo dài gần 3 giờ. Đây là lần thứ 9 hai bên gặp nhau trong khuôn khổ các nỗ lực trung gian của Mỹ nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng sức ép đối với Kiev để đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

Một ngày trước khi tới Nga, ông Witkoff đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo Na Uy, Phần Lan và một số đại diện châu Âu tại Oslo.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine ủng hộ việc sớm nối lại đối thoại và khẳng định mục tiêu là tiến gần hơn tới hòa bình.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng Nga từng nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng sau đó các cuộc tiếp xúc lại bị hủy bỏ.

Theo Xinhua, AP