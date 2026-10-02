Nga để ngỏ khả năng làm một điều với Mỹ, ủng hộ cuộc gặp ba bên với cả Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị thường niên lần thứ 23 của Câu lạc bộ Valdai ngày 1/10. (Nguồn: TASS)

Hãng thông tấn RIA đưa tin, phát biểu với báo giới, ông Peskov nêu rõ: “Tôi tin tưởng rằng Tổng thống Putin sẽ rất vui khi gặp Tổng thống Trump theo cách này và một cuộc gặp như vậy sẽ có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với hai nước mà với cả toàn thế giới”.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, hiện chưa có kế hoạch cho cuộc gặp song phương như vậy và Nga “sẽ xem liệu cuộc gặp có diễn ra hay không”, đồng thời khẳng định điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Cũng theo ông Peskov, Moscow đang chuẩn bị cho cuộc gặp song phương giữa ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh APEC.

Trong khi đó, Tổng thống Putin cho biết, nước này ủng hộ ý tưởng tổ chức cuộc gặp ba bên với Mỹ và Trung Quốc.

Phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị thường niên lần thứ 23 của Câu lạc bộ Valdai, ông Putin nêu rõ: “Tôi biết truyền thông đang nói về điều đó và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng chúng tôi cần một chương trình nghị sự. Chúng tôi sẽ thảo luận về điều gì. Nhìn chung, bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng đều có lợi”.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh ông đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của ông chủ Nhà Trắng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.