Nga để ngỏ khả năng châu Âu tham gia đàm phán về Ukraine

Ngày 12/11, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí để đại diện châu Âu tham gia vòng đàm phán tiếp theo về Ukraine. Thông tin được ông Witkoff công bố sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin với ông và Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Điện Kremlin.

Theo Reuters, ông Witkoff đánh giá sự tham gia của châu Âu có ý nghĩa đối với tiến trình tìm kiếm giải pháp và bày tỏ tin tưởng việc mở rộng thành phần đàm phán sẽ không cản trở các nỗ lực ngoại giao. Về phía Nga, Tổng thống Putin khẳng định Moskva không phản đối đối thoại với Liên minh châu Âu (EU), nhưng cho rằng chính các nước châu Âu đã chủ động chấm dứt đối thoại với Nga. Ông cũng đề nghị Mỹ phối hợp với các đồng minh châu Âu để làm rõ lập trường về việc chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo việc triển khai binh sĩ phương Tây tại Ukraine sau khi đạt thỏa thuận hòa bình có thể dẫn đến nguy cơ xung đột tái diễn.

Trong khi đó, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Moskva và Washington sẽ tiếp tục thảo luận toàn diện về vấn đề Ukraine trong cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump bên lề hội nghị APEC tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), ngày 18-19/11. Trước đó, ông Ushakov cũng đề cập khả năng có cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo báo Kyiv Independent, các cuộc tiếp xúc dự kiến tại Trung Quốc chưa có sự tham gia của đại diện Ukraine và châu Âu. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng cuộc gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung Quốc không mang lại hiệu quả thiết thực bằng cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Ukraine. Kiev tiếp tục nhấn mạnh không thể đưa ra quyết định về tương lai nước này nếu thiếu sự tham gia của Ukraine.

Những diễn biến trên diễn ra sau vòng đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) ngày 10-11/11. Các bên nhất trí tiến hành thêm một đợt trao đổi tù binh, nhưng chưa đạt được đột phá về vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh. Ukraine tiếp tục bác bỏ yêu cầu nhượng bộ toàn bộ vùng Donbas, trong khi Nga chưa thể hiện dấu hiệu điều chỉnh các yêu cầu của mình.

Các hoạt động ngoại giao gần đây cho thấy Mỹ đang thúc đẩy mở rộng đối thoại giữa các bên liên quan. Tuy nhiên, khả năng đạt được một thỏa thuận vẫn phụ thuộc vào việc thu hẹp những khác biệt căn bản về lãnh thổ, an ninh và cơ chế bảo đảm thực thi thỏa thuận.