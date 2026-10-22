Nga để ngỏ đối thoại, Ukraine nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng tham gia các nỗ lực ngoại giao. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin RT, trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov ngày 21-10 cho biết Mátxcơva về nguyên tắc sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên với Washington và Kiev, tập trung thảo luận các cơ chế bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine trong giai đoạn hậu xung đột. Đề xuất được đưa ra sau cuộc hội đàm kéo dài gần 3 giờ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Cung điện Konstantin, thành phố St. Petersburg. Ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng tham gia cuộc trao đổi qua hình thức trực tuyến do không thể đến Nga vì lý do sức khỏe.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin đã trao đổi với ông Witkoff về khả năng tổ chức vòng đàm phán ba bên vào giữa tháng 11. Phía Nga cho biết ông Witkoff nhận định Tổng thống Trump sẽ hoan nghênh đề xuất này. Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), được đề cập là địa điểm có thể tổ chức các cuộc tiếp xúc mới, dự kiến vào hoặc sau ngày 10-11. Tuy nhiên, thời gian và chương trình nghị sự chính thức chưa được công bố đầy đủ.

Nếu được triển khai, đây sẽ là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực khôi phục đối thoại trực tiếp giữa Nga, Mỹ và Ukraine. Theo Reuters, vòng đàm phán ba bên dự kiến vào tháng 11 sẽ là cuộc gặp đầu tiên theo cơ chế này kể từ tháng 2-2026. Trọng tâm được đề cập hiện nay là xây dựng khuôn khổ an ninh cho giai đoạn sau khi giao tranh chấm dứt, vấn đề có ý nghĩa then chốt đối với triển vọng đạt được một thỏa thuận lâu dài.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng cuộc gặp giữa ông Putin và ông Witkoff sẽ mang lại kết quả tích cực. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết cuộc trao đổi với đặc phái viên Mỹ tại Oslo (Na Uy) trước đó diễn ra hiệu quả, đồng thời khẳng định Kiev sẵn sàng tham gia các nỗ lực ngoại giao.

Ông Zelensky nhấn mạnh điều quan trọng trước mắt là chấm dứt giao tranh và chuyển sang đàm phán về một thỏa thuận có các bảo đảm an ninh đáng tin cậy. Ông ủng hộ cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo Ukraine, Mỹ và Nga, đồng thời cho rằng sự tham gia của các nước châu Âu sẽ giúp mở rộng cơ sở hỗ trợ cho tiến trình này. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nêu rõ nguyên tắc không thể thảo luận các vấn đề liên quan đến Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev.

Những phát biểu của ông Zelensky cho thấy Ukraine sẵn sàng xem xét các hình thức đối thoại khác nhau, song vẫn đặt trọng tâm vào quyền tham gia trực tiếp vào quá trình định hình tương lai đất nước. Đối với Kiev, một thỏa thuận chấm dứt xung đột không chỉ cần dừng các hoạt động quân sự mà còn phải xác lập những cơ chế đủ sức hạn chế nguy cơ giao tranh tái diễn.

Bên cạnh các nỗ lực ngoại giao, hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Ukraine tiếp tục là một nội dung đáng chú ý. Ông Zelensky cho biết đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về việc cung cấp tên lửa đánh chặn, cảnh báo sớm các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga và tình trạng các dịch vụ liên lạc vệ tinh Starlink, Starshield. Ông cảm ơn Washington vì đã khôi phục việc chia sẻ thông tin tình báo, đồng thời bày tỏ hy vọng những hạn chế đối với các dịch vụ vệ tinh sẽ sớm được giải quyết.

Trước đó, Ngoại trưởng Rubio cho biết các quyết định liên quan đến quyền tiếp cận Starlink của Ukraine thuộc về SpaceX và tỷ phú Elon Musk, không phải Nhà Trắng. Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin về khả năng dịch vụ này bị hạn chế, gây lo ngại đối với năng lực liên lạc và phòng thủ của Ukraine.