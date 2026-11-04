Nga để ngỏ cánh cửa hợp tác với châu Âu, sẵn sàng ứng phó mọi kịch bản an ninh

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại Hội nghị quốc tế Minsk lần thứ tư về an ninh Á - Âu. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow không mong muốn hay có kế hoạch đối đầu quân sự với châu Âu, song đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó nếu các nước châu Âu lựa chọn khơi mào xung đột.

Phát biểu tại Hội nghị quốc tế Minsk lần thứ tư về an ninh Á - Âu, khai mạc ngày 3/11 tại thủ đô Minsk (Belarus), Ngoại trưởng Lavrov nhận định, triển vọng đối thoại trực tiếp giữa Nga và châu Âu hiện vẫn chưa rõ ràng.

Theo nhà ngoại giao Nga, phương Tây đang đi ngược lại xu thế khách quan của thế giới hướng tới trật tự đa cực.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định, xây dựng mô hình an ninh và phát triển bền vững tại lục địa Á - Âu là yêu cầu cấp thiết, đồng thời mang lại lợi ích cho toàn thế giới.

Nhà lãnh đạo Belarus bày tỏ quan ngại trước tình trạng biểu tình tại nhiều nước châu Âu, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác nhằm giải quyết những bất đồng.

Bên cạnh đó, Tổng thống Lukashenko cảnh báo, căng thẳng quân sự ở Ukraine có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc xung đột quy mô lớn khác.

Hội nghị quốc tế Minsk lần thứ tư về An ninh Á - Âu do Bộ Ngoại giao Belarus tổ chức, quy tụ hơn 600 đại biểu đến từ khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khuôn khổ chương trình kéo dài hai ngày, các đại biểu tập trung thảo luận về kiểm soát vũ khí, tác động của công nghệ mới đối với an ninh và định hướng phát triển của Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO).

CSTO hiện có sáu quốc gia thành viên, gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan.

(theo Tân Hoa xã)