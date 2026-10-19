Nga đề cao giá trị gia đình trong chính sách phát triển đất nước

Phụ huynh xem trẻ em biểu diễn tại một thành phố miền nam nước Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Theo Bộ Lao động và Bảo trợ xã hội Nga, tính đến ngày 1/9/2026, cả nước có 3,05 triệu gia đình đông con, tăng gần 30% so mức đầu năm 2024. Nếu vào ngày 28/12/2024, Nga có 2,64 triệu gia đình đông con, thì đến tháng 9/2026, con số này đã vượt mốc 3 triệu.

Theo quy định tại Nga, gia đình đông con là gia đình có cha hoặc mẹ, hoặc cả hai cha mẹ, đang nuôi dưỡng từ ba người con trở lên. Các chủ thể thuộc Liên bang Nga có quyền mở rộng tiêu chí xác định gia đình đông con, căn cứ đặc điểm phát triển về dân tộc, văn hóa và nhân khẩu học của từng địa phương.

Sự gia tăng số gia đình đông con diễn ra trong bối cảnh Nga đẩy mạnh các chính sách nhằm cải thiện tình hình nhân khẩu học, hỗ trợ các gia đình và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sinh, nuôi dạy con cái.

Ngày 19/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh cải thiện tình hình nhân khẩu học là một trong những ưu tiên hàng đầu trong phát triển đất nước. Trong bức điện chúc mừng tập thể Trung tâm chuyên chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tỉnh Magadan, vùng Viễn Đông Nga, nhân dịp cơ sở này đi vào hoạt động, Tổng thống Putin khẳng định bảo vệ bà mẹ và trẻ em, hỗ trợ sinh đẻ và cải thiện tình hình nhân khẩu học là những nhiệm vụ quan trọng của quốc gia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RIA Novosti)

Trung tâm chuyên chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại Magadan, thuộc vùng Viễn Đông Nga, được trang bị các thiết bị điều trị và chẩn đoán hiện đại, phần lớn do Nga sản xuất, với các dịch vụ tư vấn phụ nữ, kế hoạch hóa gia đình, hộ sinh và chăm sóc trẻ sơ sinh.

Những ưu tiên về giá trị gia đình cũng được phản ánh trong các thông điệp nhân Ngày của Cha tại Nga, được tổ chức vào Chủ nhật thứ ba của tháng 10 hằng năm. Ngày 18/10, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chúc mừng những người cha, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của gia đình truyền thống, gia đình đầy đủ đối với xã hội.

Theo bà Matviyenko, một gia đình bền chặt, hòa thuận giúp trẻ em hình thành nhận thức toàn diện về thế giới, nuôi dưỡng tình yêu lao động, tinh thần công dân và lòng yêu nước. Người cha có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của con, là người bạn, người hướng dẫn và tấm gương về nghị lực, ý chí, lòng dũng cảm, sự tôn trọng người lớn tuổi cũng như cách ứng xử có trách nhiệm với phụ nữ và xã hội.

Bà Matviyenko cho rằng củng cố thiết chế gia đình, nâng cao mức sống của các gia đình, bảo vệ quyền lợi của bà mẹ, người cha và trẻ em, đồng thời gìn giữ các chuẩn mực đạo đức và giá trị xã hội là những nhiệm vụ ưu tiên trong chính sách gia đình của nhà nước Nga.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cũng gửi lời chúc mừng tới những người cha trên cả nước, gọi việc làm cha là một tình cảm đặc biệt, tuyệt vời, đồng thời đi liền với trách nhiệm lớn lao. Theo ông, người cha góp phần đặt nền móng tri thức và hình thành tính cách của con cái.

Ảnh: RIA Novosti.

Trong khi đó, tại phiên họp kỷ niệm Ngày của Cha ở Phòng Xã hội Liên bang Nga ngày 16/10, lãnh đạo Ủy ban về các vấn đề gia đình của cơ quan này đề xuất thiết lập chế độ nghỉ chăm con dành cho người cha, có thể thực hiện song song với thời gian nghỉ thai sản của người mẹ.

Theo ông, chế độ nghỉ này nên bắt đầu từ khi đứa trẻ chào đời, thay vì phải chờ đến khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản của người mẹ. Ông cho biết, một số doanh nghiệp tại các địa phương của Nga đã áp dụng hình thức hỗ trợ tương tự.

Các chính sách hỗ trợ gia đình đông con cũng được triển khai tại thủ đô Moskva. Thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết số gia đình đông con tại Moskva đã tăng gần bốn lần kể từ năm 2010, lên hơn 250.000 gia đình. Các gia đình này được hưởng nhiều hình thức hỗ trợ như đi lại miễn phí bằng phương tiện giao thông công cộng, cấp thuốc cho trẻ dưới 18 tuổi, miễn phí đỗ xe, hỗ trợ bữa ăn tại cơ sở giáo dục và giảm chi phí dịch vụ nhà ở, tiện ích công cộng.