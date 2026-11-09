Nga đẩy mạnh xuất khẩu phế liệu sang Thổ Nhĩ Kỳ và Đông Nam Á

Cảng hàng hóa Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kim ngạch xuất khẩu phế liệu của Nga trong giai đoạn tháng 1-10/2026 đạt 1,8 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo của Hiệp hội "Ruslom", động lực tăng trưởng chính đến từ mức giá hấp dẫn trên thị trường quốc tế và hiệu ứng nền so sánh thấp từ các giai đoạn trước.

Số liệu thống kê cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các thị trường, đáng chú ý là thị trường ngoài Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) khối lượng xuất khẩu tăng vọt 30%, tiệm cận mốc 1,5 triệu tấn. Trong đó, tỉnh Leningrad dẫn đầu khi đóng góp 56% thị phần.

Tính chung với vùng Primorsky, tỉnh Arkhangelsk và Murmansk, nhóm 4 địa phương này kiểm soát gần 85% tổng sản lượng xuất khẩu ra ngoài EAEU. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là đối tác lớn nhất khi hấp thụ không dưới 70% nguồn cung, đứng sau lần lượt là thị trường Đông Nam Á và Hàn Quốc.

Trái ngược với đà tăng trưởng trên, lượng phế liệu xuất khẩu sang thị trường nội khối EAEU như Belarus và Kazakhstan lại lao dốc 45%, giảm xuống còn 310.000 tấn.

Dự báo toàn năm 2026, Ruslom ước tính tổng lượng xuất khẩu của Nga sẽ đạt 2,18 triệu tấn (tăng 9% so với năm 2025). Khối lượng xuất khẩu ngoài khối EAEU dự kiến đạt 1,83 triệu tấn (tăng 33,3%), trong khi thị trường Belarus và Kazakhstan sẽ dừng ở mức 350.000 tấn (giảm 44%).

Với hạn ngạch xuất khẩu năm 2026 được ấn định ở mức 2,2 triệu tấn, các doanh nghiệp Nga nhiều khả năng sẽ khai thác cạn kiệt hạn ngạch được cấp trước khi bước sang năm mới.

Mặc dù doanh thu xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ đang đạt hiệu quả kinh tế cao nhờ mức giá duy trì ở ngưỡng 401 USD/tấn, ngành công nghiệp phế liệu Nga vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản nội tại.

Giám đốc điều hành hãng Pskovvtormet, ông Dmitry Stechkevich cho biết, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn lớn trong khâu thanh toán quốc tế và tình trạng thiếu hụt đội tàu vận tải.

Trong khi đó, thị trường nội địa ghi nhận sự đóng băng cục bộ từ cuối tháng 10 do các nhà máy luyện kim Nga gặp tình trạng chậm thanh toán, khiến nhu cầu tiêu thụ phế liệu trong nước cả năm dự kiến giảm 9% xuống còn 13,3 triệu tấn./.