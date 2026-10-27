Nga đẩy mạnh hợp tác với châu Phi, thương mại vượt 27 tỷ USD

Nga đang tìm động lực tăng trưởng mới từ thị trường châu Phi. Ảnh: Reuters

Những tuyên bố này được đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi, dự kiến diễn ra trong hai ngày 28 và 29-10 tại Mátxcơva.

Nga đã xuất khẩu 1,5 triệu tấn phân bón khoáng sang châu Phi trong năm 2025 và dự kiến nâng con số này lên hơn 2,2 triệu tấn trong năm 2026. Trong khi đó, lượng ngũ cốc Nga cung cấp cho các nước châu Phi đạt hơn 18 triệu tấn trong năm ngoái và thêm 13 triệu tấn trong chín tháng đầu năm nay.

Song song với hợp tác kinh tế, Mátxcơva tiếp tục mở rộng hiện diện ngoại giao tại lục địa này. Kể từ năm 2022, Nga đã mở thêm ba đại sứ quán và khôi phục hoạt động của năm cơ quan đại diện ngoại giao. Hai bên cũng tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế trong những lĩnh vực như chống khủng bố, buôn bán ma túy và tội phạm mạng.

Hội nghị thượng đỉnh sắp tới dự kiến có sự tham gia của đại diện 48 quốc gia châu Phi, trong đó 22 nước cử nguyên thủ quốc gia.

Trong lĩnh vực năng lượng, ông Ushakov nhấn mạnh vai trò của Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF - diễn ra tại Nga ngày 27-10 tới) trong việc duy trì đối thoại và thúc đẩy hợp tác trước những bất ổn địa chính trị, hạn chế thương mại, công nghệ. Theo dự báo được ông dẫn lại, nhu cầu khí đốt tự nhiên toàn cầu có thể tăng 28% vào năm 2055, từ 4.200 tỷ lên 5.400 tỷ mét khối.

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