Sự kiện tập trung thảo luận triển vọng mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng, an ninh và vai trò của các nước đang phát triển trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động.

Hội nghị do Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ ra quyết định thuộc Nội các Ai Cập phối hợp với Câu lạc bộ Thảo luận Valdai của Nga tổ chức, với chủ đề “Hợp tác Nga - châu Phi trong thế giới đương đại”.

Phát biểu tại sự kiện ngày 18/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Georgy Borisenko cho biết Moskva đặt mục tiêu tăng gần gấp đôi kim ngạch thương mại với các quốc gia châu Phi, từ mức khoảng 27 tỷ USD hiện nay lên 50 tỷ USD. Theo ông, Tổng thống Vladimir Putin đã đề ra mục tiêu này trong bối cảnh Nga đang tăng cường quan hệ với lục địa Đen. Moskva cũng mong muốn mở rộng chia sẻ công nghệ và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Các phiên thảo luận tập trung đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn và cơ hội trong quan hệ Nga - châu Phi; triển vọng hợp tác kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân; cũng như khả năng tăng cường đoàn kết giữa các thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) trước những chia rẽ địa chính trị ngày càng sâu sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đầu tư, an ninh, nông nghiệp và thương mại. Một số ý kiến cho rằng Hiệp định Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA), với sự tham gia của khoảng 55 quốc gia và thị trường có quy mô ước tính 3.400 tỷ USD, sẽ mở ra cơ hội đáng kể để Nga và các đối tác châu Phi mở rộng trao đổi thương mại và đầu tư.

Theo giới phân tích, Hội nghị cho thấy Nga đang đẩy mạnh nỗ lực mở rộng hiện diện kinh tế và củng cố quan hệ với châu Phi, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế gia tăng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu thương mại 50 tỷ USD, hai bên sẽ cần chuyển các cam kết và tiềm năng hợp tác thành những dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực.