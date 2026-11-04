Ngã đập đầu vẫn tỉnh táo, trẻ 13 tuổi bất ngờ nguy kịch sau 2 giờ

Chỉ trong một tháng, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ liên tục tiếp nhận nhiều trẻ bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn sinh hoạt và giao thông.

Điển hình là bệnh nhi N.Đ.T. (13 tuổi, trú tại xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não kín, được đặt ống nội khí quản.

Theo gia đình, trong lúc vui chơi, trẻ vô tình ngã đập đầu xuống nền đất cứng. Sau cú ngã, trẻ vẫn tỉnh táo, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ sau, trẻ bắt đầu mệt lả, nôn nhiều, lơ mơ. Gia đình đưa trẻ đến Trung tâm Y tế khu vực.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não phát hiện khối máu tụ ngoài màng cứng thùy thái dương đỉnh trái kích thước lớn. Nhận thấy tình trạng bệnh nhi diễn biến nguy kịch, các bác sĩ đặt ống nội khí quản và chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Ngoại nhi Tổng hợp hội chẩn liên chuyên khoa và chỉ định phẫu thuật lấy khối máu tụ. Sau mổ, bệnh nhi được duy trì an thần, thở máy và điều trị chống phù não tích cực.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ liên tục tiếp nhận nhiều trẻ bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn sinh hoạt và giao thông. (Ảnh: BVCC)

Một trường hợp khác là bệnh nhi Đ.D.K. (7 tuổi, trú tại xã Cự Đồng), nhập viện sau cú ngã xe đạp với biểu hiện sưng nề vùng thái dương trái, đau đầu và nôn nhiều.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định trẻ bị dập nhu mô não, xuất huyết dưới nhện vùng thái dương đỉnh trái kèm vỡ xương sọ. Bệnh nhi được theo dõi và điều trị tích cực, bao gồm thở máy, sử dụng kháng sinh và kiểm soát áp lực nội sọ.

Đáng chú ý, những tai nạn tưởng chừng đơn giản ngay trong nhà cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Bệnh nhi N.H.Đ. (5 tuổi, trú tại xã Phú Khê) phải nhập viện sau khi ngã đập đầu xuống nền đất cứng tại nhà, xuất hiện đau đầu và nôn nhiều.

Kết quả chụp sọ não phát hiện máu tụ ngoài màng cứng hố tiểu não trái dày 11-14 mm. Trẻ được phẫu thuật cấp cứu. Sau 5 ngày, bệnh nhi tỉnh táo và hồi phục.

Không chủ quan khi trẻ va đập vùng đầu

BSCKI Đinh Văn Nghĩa, Khoa Ngoại nhi Tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, cho biết chấn thương sọ não là tình trạng sang chấn vùng đầu gây tổn thương hộp sọ và các cấu trúc bên trong. Ở trẻ em, tai nạn thường xảy ra trong sinh hoạt như ngã giường, ngã cầu thang, leo trèo, đi xe đạp hoặc bị vật nặng va đập vào đầu.

Mức độ tổn thương rất đa dạng, từ tụ máu dưới da đầu, nứt hoặc lún xương sọ đến các tổn thương nghiêm trọng như máu tụ ngoài màng cứng, máu tụ dưới màng cứng và dập não. Tùy vị trí, mức độ tổn thương, chấn thương sọ não có thể để lại di chứng thần kinh nặng nề, yếu liệt kéo dài, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ bị va đập vùng đầu. Nếu trẻ có biểu hiện nôn nhiều lần, mệt lả, ngủ gà khó đánh thức, sưng tụ máu vùng thái dương - đỉnh, chảy máu tai, mũi hoặc co giật, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Ngay cả khi trẻ vẫn tỉnh táo sau tai nạn, gia đình cũng cần theo dõi sát vì một số tổn thương nội sọ có thể biểu hiện muộn. Phát hiện và can thiệp kịp thời giúp hạn chế nguy cơ biến chứng, di chứng thần kinh và tử vong.