Cũng theo thông báo ngày 16/11 của Bộ Quốc phòng Nga, đây số lượng máy bay không người lái (UAV) bị đánh chặn cao nhất trong một cuộc tấn công trên không kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022, AP đưa tin.

Trước đó, hôm 29/10, phòng không Nga đã vô hiệu hóa 1.214 UAV của Ukraine trong một đêm.

Những ngày qua, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công trên không tầm xa nhằm vào Nga, một phần biển Đen và biển Azov, với hơn 1.000 máy bay không người lái được sử dụng trong một số cuộc tấn công hàng ngày.

Các cuộc tấn công của Ukraine cũng nhắm vào cây cầu chiến lược Kerch (cầu Crimea) nối liền vùng Krasnodar đến bán đảo Crimea.

Một đoạn cầu Crimea trong ảnh chụp tháng 7/2023. Ảnh: AP.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/11 cho biết vụ tấn công gây ra "thiệt hại không đáng kể" và các nhà chức trách cầu cho biết giao thông đã được nối lại vào tối 16/11.

Hiện chưa rõ bao nhiêu UAV Ukraine đã đánh trúng cầu Kerch trong hai cuộc tấn công vào đầu tuần này.

Giới chức Ukraine chưa lên tiếng về cuộc tấn công.

Cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch, có chiều dài 19 km, nằm trên eo biển giữa Biển Đen và biển Azov, được Nga xây dựng sau khi sáp nhập bán đảo Crimea. Đây được coi là tuyến đường trọng yếu kết nối bán đảo với đất liền Nga.

Ukraine coi cầu Crimea là mục tiêu mang tính chiến lược lẫn biểu tượng. Quân đội và tình báo Ukraine đã nhiều lần tấn công cầu Crimea bằng xe bom và xuồng tự sát, nhưng không phá hủy được công trình.

Cây cầu bị tấn công lần đầu bằng bom giấu trong xe tải hồi tháng 10/2022, khiến một số dầm cầu bị sập, làm gián đoạn giao thông trên cầu. Vụ tập kích thứ hai bằng xuồng tự sát của Ukraine hồi tháng 7/2023 khiến một số nhịp trên làn đường bộ bị sập, nhưng làn còn lại và cầu đường sắt chạy song song vẫn nguyên vẹn.

Tháng 6/2025, tình báo Ukraine tuyên bố tấn công bằng khối thuốc nổ nhằm vào trụ đỡ dưới nước của cầu. Tuy nhiên, cuộc tập kích dường như không gây hư hại nghiêm trọng và cầu Crimea mở cửa trở lại chỉ sau 4 giờ.