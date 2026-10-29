Nga đánh chặn 1.200 UAV trong đêm, Ukraine tập kích nhà máy hóa chất

UAV của Ukraine được cho là đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hóa chất tại các khu vực Bashkortostan và Tula của Nga trong đêm 29/10 (ảnh phải); khói bốc lên từ tổ hợp của Công ty Soda Bashkir sau một cuộc tấn công. Ảnh: Astra

Tờ Kyiv Post ngày 29/10 đưa tin, UAV Ukraine được cho là đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hóa chất tại vùng Bashkortostan và tỉnh Tula của Nga, trong đó có những nhà máy liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng. Moskva tuyên bố các hệ thống phòng không đã đánh chặn 1.214 UAV Ukraine trong đêm, trong khi nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động và các báo cáo về thiệt hại liên tiếp xuất hiện.

UAV Ukraine tấn công các cơ sở hóa chất của Nga

Các UAV Ukraine được cho là đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hóa chất tại vùng Bashkortostan và tỉnh Tula của Nga trong đêm 28, rạng sáng 29/10. Khói được nhìn thấy bốc lên từ khu phức hợp của công ty Soda Bashkir sau vụ tấn công được báo cáo.

Tại Bashkortostan, Ủy ban Nhà nước về các tình huống khẩn cấp của vùng đã phát cảnh báo nguy cơ UAV vào sáng sớm 29/10, trong khi sân bay Ufa tạm dừng toàn bộ hoạt động cất, hạ cánh. Người dân thành phố Sterlitamak cho biết đã nghe thấy tiếng nổ và chứng kiến UAV lao xuống.

Theo phân tích của hãng truyền thông độc lập Nga Astra, dựa trên các hình ảnh và video do những kênh theo dõi đăng tải, UAV đã nhắm mục tiêu vào một cơ sở thuộc công ty Soda Bashkir (BSK). Khói được nhìn thấy bốc lên từ địa điểm này sau vụ tấn công được cho là đã xảy ra.

BSK là một trong những tổ hợp hóa chất lớn nhất của Nga, đồng thời là nhà sản xuất tro soda và baking soda hàng đầu cả nước. Doanh nghiệp này thuộc tập đoàn Roskhim, đơn vị nắm giữ 57,43% cổ phần chi phối.

Tổ hợp BSK cũng nằm trong danh mục mật của Bộ Công Thương Nga về các doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng. BSK cung cấp axit hydrochloric và dichloroethane cho các nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự Nga. Đây cũng là nhà sản xuất duy nhất tại Nga chất terephthaloyl chloride, một hợp chất được sử dụng để chế tạo sợi tổng hợp chống đạn, polymer có độ bền cao và vật liệu aramid. Các vật liệu này được dùng trong áo giáp chống đạn, mũ bảo hộ và những bộ phận bảo vệ của thiết bị quân sự, máy bay.

Cảnh báo UAV và gián đoạn hàng không lan rộng tại Nga

Cảnh báo nguy cơ UAV cũng được ban bố tại một số địa điểm thuộc vùng Perm của Nga. Tại thành phố Perm, thủ phủ của vùng, còi báo động vang lên vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương, khiến các cơ sở giáo dục phải sơ tán.

Trước đó, ngày 23/10, khu vực này cũng ghi nhận một vụ tấn công bằng UAV nhằm vào nhà máy hóa chất Azot tại thành phố Berezniki, thuộc sở hữu của tập đoàn Uralchem. Cơ sở này sản xuất nhiều hóa chất, trong đó có axit nitric, được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga để chế tạo thuốc nổ và thuốc súng.

Thủ đô Moskva cũng nằm trong số các mục tiêu được báo cáo trong đợt tấn công bằng UAV qua đêm.

Theo hãng tin Interfax của Nga, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin tuyên bố 613 UAV đã hướng về khu vực Moskva. “Phần lớn đã bị các lực lượng phòng không thuộc Bộ Quốc phòng vô hiệu hóa từ khoảng cách xa. 231 UAV đã bị phá hủy khi tiếp cận Moskva”, ông Sobyanin cho biết.

Hoạt động tại các sân bay Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky bị đình chỉ trong đêm. Đến sáng, các hạn chế đã được dỡ bỏ, theo Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia).

Trong báo cáo về tình hình qua đêm, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 1.214 UAV cánh bằng của Ukraine ở một loạt tỉnh.

Ukraine chưa bình luận về việc bị cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công này.

Thiệt hại tại Novomoskovsk sau vụ tấn công UAV

Trong khi đó, theo RT, giới chức Nga tiếp tục xử lý hậu quả của vụ tấn công bằng UAV quy mô lớn nhằm vào thành phố Novomoskovsk, tỉnh Tula, vào sáng sớm 28/10.

Các quan chức cho biết đang triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho những ngôi nhà bị hư hại và giám sát chất lượng không khí, song không đề cập đến thiệt hại tại nhà máy hóa chất NAK Azot.

Phó thị trưởng chính quyền thành phố Novomoskovsk Vladimir Tokarev cho biết các chuyên gia đang gia cố những công trình nhà ở bị hư hại và đánh giá mức độ tàn phá.

Ông cho biết các biện pháp ưu tiên đã được triển khai, đồng thời một điểm lưu trú tạm thời được thiết lập cho những người dân có nhà bị ảnh hưởng.

Các phòng thí nghiệm thuộc cơ quan nhà nước Priroda của tỉnh Tula và chi nhánh khu vực của Cơ quan Giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Nga (Rospotrebnadzor) đã được cử đến Novomoskovsk để kiểm tra chất lượng không khí.

Thống đốc tỉnh Tula Dmitry Milyaev cho biết kết quả kiểm tra cho thấy “chất lượng không khí xung quanh tại Novomoskovsk nằm trong giới hạn bình thường”. Ông Tokarev cũng nói rằng chưa ghi nhận nồng độ chất ô nhiễm nào vượt quá tiêu chuẩn quy định.

Tuy nhiên, theo các kênh theo dõi tình hình chiến sự, nhà máy hóa chất NAK Azot đã bị hư hại trong cuộc tấn công qua đêm. Nhà máy này sản xuất các hóa chất cần thiết để chế tạo HMX, còn gọi là octogen, và RDX, hay hexogen. Cả hai hợp chất đều được sử dụng trong sản xuất thuốc nổ, trong đó có thuốc nổ dùng cho đạn pháo.