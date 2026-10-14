Nga đã tìm ra cách thức tránh được sự theo dõi từ 'con mắt không gian' của Mỹ?

Ngày 12/10, 5 tên lửa đạn đạo của Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng tại thủ đô Kyiv. Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh báo kịp thời nào từ các đối tác nước ngoài về vụ tập kích này, dấu hiệu rõ nhất cho thấy họ thiếu tin tình báo.

"Đã có một cuộc tấn công bằng tên lửa khá táo bạo vào Kyiv - 5 quả tên lửa đã bắn trúng các cơ sở hạ tầng trong thủ đô. Thật không may, các đối tác không hề cảnh báo về cuộc tấn công này", ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Ukraine, thông tin tình báo về việc phóng tên lửa đạn đạo của Nga là một trong những vấn đề quan trọng nhất.

Mặc dù vậy sau đó người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine - Ngoại trưởng Andriy Sybiga đã xác nhận với ấn phẩm Ukrinform rằng Ukraine vẫn tiếp tục nhận được thông tin tình báo từ Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đã Sibiga giải thích sự chậm trễ là do đặc thù của các loại vũ khí mà Nga sử dụng và phủ nhận rằng đó là hậu quả của việc ngừng hỗ trợ tình báo từ phía Mỹ.

Cần nói thêm, các hệ thống cảnh báo sớm bằng vệ tinh của Mỹ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phát hiện các vụ phóng tên lửa của Nga.

Các vệ tinh trang bị cảm biến hồng ngoại ghi lại ánh sáng phát ra từ động cơ tên lửa đang hoạt động ngay tại thời điểm phóng. Điều này cho phép phát hiện việc phóng tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ Liên bang Nga ngay trong những giây đầu tiên của chuyến bay.

Thông tin sau đó sẽ được xử lý và truyền đến bộ chỉ huy quân sự nhằm đưa ra phản ứng phù hợp, nhưng có thể Nga đã tìm ra một cách thức nào đó tránh được sự theo dõi từ những con mắt ngoài không gian của Mỹ.

Các quốc gia châu Âu hiện không có hệ thống vệ tinh riêng với các cảm biến hồng ngoại tương tự để cảnh báo sớm nhằm phát hiện các vụ phóng tên lửa trong khu vực lân cận.

Hệ thống cảnh báo sớm đặt ngoài không gian của châu Âu vẫn đang trong quá trình hình thành và trước mắt các thành viên NATO thuộc châu Âu vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ.

Để lấp khoảng trống, Đức dự định sẽ tạo ra một chòm sao gồm hơn 100 vệ tinh quân sự trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp trong những năm tới để phục vụ cho việc liên lạc an toàn và theo dõi tên lửa.

Tuy nhiên hiện nay một số quốc gia châu Âu đã sở hữu các trạm radar mặt đất tầm xa và thiết bị trinh sát vô tuyến. Chúng cho phép họ phát hiện tên lửa sau khi quả đạn đã vượt qua tầm nhìn bằng sóng điện từ.