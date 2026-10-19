Nga đã hiện đại hóa các nhà máy để nối lại sản xuất Tu-160M

Ông Abrosimov đã đề cập đến điều này trong một tài liệu của Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất.

Vị CEO của Tupolev cho rằng một trong những khó khăn chính là việc khôi phục hợp tác sản xuất, bắt đầu từ các nhà cung cấp nguyên vật liệu và bán thành phẩm.

Theo ghi nhận, chuỗi công nghệ của một số đơn vị thực tế đã được xây dựng lại từ đầu, có tính đến những thành tựu mới nhất hiện đại.

Doanh nghiệp đã cập nhật thiết bị của các xưởng và căn cứ thử nghiệm bay, đồng thời đưa vào vận hành hệ thống hàn chùm tia điện tử và ủ chân không các chi tiết titan.

Ngoài ra, theo người đứng đầu Tupolev, máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160M ​​vẫn giữ nguyên hình dáng cũ, nhưng được chế tạo trên nền tảng công nghệ mới sử dụng công nghệ kỹ thuật số.

Chương trình này đã hiện đại hóa 80% hệ thống và thiết bị của máy bay. Khí tài vô tuyến điện tử, hệ thống điều khiển, vũ khí, hệ thống dẫn đường và động cơ... của máy bay đã được nâng cấp hoàn toàn.

Theo ông Abrosimov, trong quá trình hiện đại hóa máy bay, nhiều phương pháp đã được sử dụng cho phép mở rộng hơn nữa tính năng kỹ chiến thuật mà không cần sửa đổi đáng kể.

Kiến trúc của tổ hợp thiết bị trên máy bay cho phép thay thế các hệ thống riêng lẻ khi chúng trở nên lỗi thời mà không cần phải nâng cấp toàn bộ.

Điều này nhằm đảm bảo khả năng thích ứng với yêu cầu mới và mở rộng danh sách nhiệm vụ của máy bay ném bom chiến lược siêu âm.

Nga rất muốn mở rộng phi đội máy bay ném bom chiến lược Tu-160M.

Theo dự kiến, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sẽ nhận được 10 máy bay Tu-160M ​​mới theo hợp đồng do Bộ Quốc phòng Nga ký kết giai đoạn 2018 - 2027. Kế hoạch ban đầu là đặt hàng 50 phi cơ loại này.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, Nga chỉ nhận được 2 chiếc Tu-160M.

Hiện chưa rõ đây là những máy bay mới được chế tạo, hay là các khung thân cũ được sửa chữa và hiện đại hóa rồi đưa trở lại hoạt động.

Theo Militarnyi