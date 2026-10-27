Nga cung ứng hơn 1 triệu tấn dầu diesel/tháng hậu thỏa thuận với Tổng thống Trump

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Truyền thông quốc tế dẫn các nguồn tin trong ngành cho biết, Nga đã gia tăng đáng kể sản lượng dầu diesel sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đạt được thỏa thuận.

Sản lượng hàng ngày đã tăng từ mức 160.000 tấn hồi đầu tháng 10 lên 180.000 tấn sau khi chính phủ Nga áp dụng hạn ngạch xuất khẩu mới vào giữa tháng. Moskva đã nới lỏng các biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu diesel, cho phép các doanh nghiệp Nga xuất khẩu tối đa 500.000 tấn nhiên liệu ra thị trường quốc tế trong tháng 10, trong khi vẫn đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước.

Trước đó, hoạt động xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu hàng hải và dầu gas oil (dầu đốt công nghiệp) đã bị cấm cho đến ngày 31/10, nhằm giúp chính phủ bình ổn thị trường nội địa trước áp lực nhu cầu tăng cao theo mùa vụ thu hoạch.

Theo nguồn tin, nhu cầu tiêu thụ nội địa tại Nga hiện dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 140.000 tấn/ngày do mùa vụ thu hoạch về cơ bản đã kết thúc. Điều đó sẽ giúp giải phóng tới 40.000 tấn dầu diesel mỗi ngày - tương đương hơn 1 triệu tấn mỗi tháng để phục vụ xuất khẩu. Các nguồn tin cũng cho biết thêm rằng các quốc gia láng giềng của Nga nhiều khả năng sẽ thu mua từ 0,2 đến 0,3 triệu tấn trong số này.

Trước đó, kênh truyền hình RT đưa tin hai nhà lãnh đạo Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin đã thống nhất về nguồn cung dầu diesel trong cuộc điện đàm vào ngày 9/10. Sau cuộc trao đổi, Tổng thống Mỹ tuyên bố Nga sẽ lập tức cung ứng hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp theo là 500.000 tấn vào tháng 11, thêm 1 triệu tấn ngay sau đó, và có thể tiếp tục giao thêm các lô hàng khác tùy thuộc vào công suất lọc dầu. Ngay sau đó, Washington đã ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt tạm thời cho phép nhập khẩu dầu diesel của Nga, đảo ngược các lệnh hạn chế được áp đặt dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vào năm 2022.

Tuần trước, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết Moskva đã điều động ba tàu chở dầu diesel sang Mỹ theo thỏa thuận này. Ông cũng tuyên bố rằng Nga sẽ "đảm bảo cung cấp bổ sung nhiên liệu diesel cho thị trường thế giới và Mỹ" nhằm giúp xoa dịu tình trạng thiếu hụt dầu diesel trên toàn cầu. Vào thời điểm đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các đợt giao hàng sẽ được duy trì đều đặn.

Thỏa thuận dầu diesel này đã làm dấy lên căng thẳng giữa Washington và Kiev. Ông Trump đã nhiều lần yêu cầu Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, đồng thời cáo buộc Kiev làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt dầu diesel trên toàn thế giới cũng như gây thiệt hại cho người tiêu dùng và nông dân Mỹ - những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi giá nhiên liệu tăng cao.

Ông Zelensky đã phản pháo lại, gọi những tuyên bố của ông Trump là "hoàn toàn sai sự thật" và cáo buộc ông đang "đánh lạc hướng dư luận khỏi Iran". Nhà lãnh đạo Ukraine muốn ám chỉ đến chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran - sự kiện đã dẫn đến tình trạng gián đoạn vận chuyển nghiêm trọng tại eo biển huyết mạch Hormuz.

Từ trước đến nay, Nga vốn là quốc gia xuất khẩu dầu diesel lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ và chiếm khoảng 10% tổng lượng xuất khẩu toàn cầu. Sự gián đoạn đối với nguồn cung từ Nga có thể đẩy giá nhiên liệu tăng cao ngay cả tại những quốc gia không trực tiếp nhập khẩu dầu diesel.