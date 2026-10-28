Nga công khai hình ảnh phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hạt nhân

Đài RT đưa tin tàu ngầm mang tên lửa chiến lược "Generalissimus Suvorov" hôm nay (28/10) đã phóng tên lửa đạn đạo Bulava ở trạng thái lặn tại biển Okhotsk thuộc vùng Viễn Đông, gần bán đảo Kamchatka, trong khuôn khổ một cuộc diễn tập huấn luyện chiến đấu theo kế hoạch.

Các đầu đạn của tên lửa Bulava đã bay đến bãi thử Chizha trên bán đảo Kanin thuộc tỉnh Arkhangelsk của Nga, cách vị trí phóng từ 5.500 - 6.000km. Bộ Quốc phòng Nga cho biết dữ liệu giám sát xác nhận các đầu đạn đã đến khu vực mục tiêu đúng thời gian dự kiến, đồng thời tuyên bố cuộc diễn tập đã diễn ra thành công.

Video: Bộ Quốc phòng Nga

Đoạn video về vụ phóng cho thấy tàu ngầm đang di chuyển trên biển, sau đó chuyển sang cảnh các thành viên thủy thủ đoàn vận hành hệ thống điều khiển bên trong tàu. Một góc quay cận cảnh ghi lại khoảnh khắc nút phóng được nhấn, tiếp đó là hình ảnh tên lửa lao vút lên từ mặt nước vào ban đêm và bay thẳng lên bầu trời.

R-30 Bulava (NATO định danh là SS-N-32) là loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, được thiết kế để trở thành một trong những trụ cột trong năng lực răn đe hạt nhân trên biển của Nga. Được Viện Công nghệ nhiệt Moscow phát triển và chính thức đưa vào biên chế từ tháng 5/2024, loại tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn và có tầm bắn tối đa khoảng 9.300km.

Với trọng lượng khoảng 37 tấn, tên lửa Bulava được thiết kế để mang nhiều đầu đạn hạt nhân có khả năng tự định hướng đến các mục tiêu riêng biệt. Tên lửa này cũng được tích hợp các giải pháp nhằm vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa, bao gồm giai đoạn tăng tốc tương đối ngắn và các đầu đạn có khả năng cơ động khi tái nhập khí quyển.

Trong khi đó, tàu ngầm hạt nhân Generalissimus Suvorov thuộc lớp Borei-A (Dự án 955A) thế hệ thứ tư, hiện trong biên chế Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, cắm chốt tại căn cứ ở Kamchatka. Được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Sevmash, tàu ngầm này có khả năng mang theo tối đa 16 tên lửa đạn đạo Bulava cùng với các loại vũ khí ngư lôi.

Các tàu ngầm lớp Borei và phiên bản nâng cấp Borei-A là thành phần then chốt trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga, thay thế cho các tàu ngầm mang tên lửa cũ từ thời Liên Xô. Nga đang vận hành 8 tàu ngầm thuộc hai lớp này, đồng thời vẫn tiếp tục đóng mới thêm các tàu ngầm khác.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ phóng ngày 28/10 nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của thủy thủ đoàn cũng như các hệ thống tên lửa trên tàu ngầm hạt nhân Generalissimus Suvorov.