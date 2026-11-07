Nga công bố thành phần phái đoàn tham gia đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ

Cuộc họp ba bên diễn ra tại Abu Dhabi nhằm thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 10 và 11/11 và sẽ là cuộc đàm phán đầu tiên kể từ tháng 2.

Phái đoàn Nga do trợ lý Điện Kremlin Vladimir Medinsky dẫn đầu với tư cách là trưởng đoàn đàm phán, sẽ lần đầu tiên có sự tham gia của thứ trưởng Ryabkov cũng như Yuri Zhigarlovsky - một sĩ quan cấp cao của Bộ Tổng tham mưu.

Ryabkov giám sát quan hệ của Nga đối với khu vực Bắc và Nam Mỹ và chịu trách nhiệm về kiểm soát vũ khí, không phổ biến vũ khí hạt nhân và các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Nga Putin - Ảnh: AP

Zhigarlovsky là phó tổng cục trưởng của Cục Tác chiến chính thuộc Bộ Tổng tham mưu, cơ quan chịu trách nhiệm về kế hoạch và hoạt động quân sự. Tất cả các thành viên phái đoàn đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/11 tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga.

Trong phần họp được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Nga Putin đã cảm ơn Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán và cho biết ông muốn thảo luận về công tác chuẩn bị cho cuộc đàm phán với nhóm đàm phán Nga.

Phần lớn cuộc họp diễn ra sau những cánh cửa đóng kín. Điện Kremlin chỉ công bố những phút đầu tiên, theo thông lệ đối với các cuộc họp như vậy.

Các nhà đàm phán Mỹ trong khi đó đang tìm kiếm một bước đột phá trong cuộc xung đột kéo dài trước khi mùa đông đến. Cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian gần đây nhất liên quan đến xung đột Nga - Ukraine diễn ra vào tháng 2 trước khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống lại Iran.