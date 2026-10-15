Nga có thể tăng xuất khẩu dầu diesel vượt mức Mỹ công bố

Một trạm xăng ở Moscow, Nga. (Ảnh: Reuters)

Hôm thứ Sáu tuần trước, ông Trump tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu. Chính quyền của ông cũng tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nhiên liệu Nga, vốn được áp đặt nhằm cắt giảm nguồn thu của Moskva.

“Chúng ta sẽ xem tình hình diễn biến như thế nào trong thời gian tới, nhưng Nga có khả năng tăng xuất khẩu dầu diesel”, ông Novak, người phụ trách các vấn đề dầu mỏ của Tổng thống Vladimir Putin, phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya-24.

Ông cho biết: “Đến cuối năm nay, xuất khẩu diesel của Nga có thể đạt 3-3,5 triệu tấn mỗi tháng, trở lại mức trước khủng hoảng”.

Xuất khẩu dầu diesel của Nga đã sụt giảm mạnh do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, cùng với những hạn chế xuất khẩu do chính Moskva áp đặt.

Trước khi Ukraine tiến hành các đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong giai đoạn 2024-2025, lượng dầu diesel xuất khẩu của Nga đạt hơn 3 triệu tấn mỗi tháng.

Bất chấp lệnh cấm xuất khẩu do chính mình áp đặt, Moskva vẫn tiếp tục cung cấp dầu diesel cho một số quốc gia, chủ yếu ở Trung Á, theo các thỏa thuận cấp chính phủ. Theo các nguồn tin trong ngành, xuất khẩu dầu diesel của Nga sang khu vực Trung Á trong tháng trước đạt 427.000 tấn.

Giá dầu diesel tăng mạnh tại Mỹ đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải đường bộ và nông dân nước này, đồng thời trở thành mối lo ngại đối với cử tri và các đảng phái chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11.

Hôm thứ Sáu tuần trước, các đặc phái viên của ông Trump đã thông báo với các quan chức Ukraine rằng thỏa thuận dầu diesel với Nga là một phần trong nỗ lực đưa Moskva trở lại bàn đàm phán. Động thái này diễn ra sau khi những nỗ lực trước đó nhằm khởi động các cuộc đàm phán kéo dài để chấm dứt xung đột ở Ukraine không đạt kết quả, theo ba nguồn tin nắm rõ cuộc gặp tiết lộ với Reuters.

Thỏa thuận dầu diesel của Mỹ với Nga đã vấp phải phản ứng gay gắt từ một số nghị sĩ Mỹ. Những người này cho rằng thỏa thuận sẽ mang lại nguồn tiền cho Moskva tiếp tục cuộc chiến mà không buộc Tổng thống Putin phải đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cũng chỉ trích thỏa thuận, cho rằng đây là sự đảo ngược chính sách kéo dài nhiều năm của phương Tây nhằm cô lập nền kinh tế Nga.

Về phía Nga, ông Novak cũng cho biết theo thỏa thuận với ông Trump, nguồn cung dầu diesel từ Nga sẽ góp phần cân bằng một phần cung - cầu trên thị trường toàn cầu.

“Chúng ta đã bắt đầu nhận thấy tác động này, trong đó có thị trường dầu diesel toàn cầu, khi giá diesel đã giảm khoảng 5-6%”, ông Novak nói.

Hôm thứ Sáu tuần trước, ông Trump cho biết Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel, tương đương 2,25 triệu thùng, cho thị trường Mỹ và toàn cầu.

Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu diesel này còn thấp hơn nhu cầu sử dụng trong chưa đầy một ngày của riêng ngành vận tải Mỹ, vốn tiêu thụ khoảng 2,94 triệu thùng mỗi ngày.

Ông Trump cũng cho biết Nga sẽ cung cấp thêm 500.000 tấn dầu diesel trong tháng 11 và tiếp tục bổ sung 1 triệu tấn “ngay sau đó”.