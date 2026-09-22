Nga có thể tăng gần 80% sản lượng UAV tự sát Geran

Nhà máy Alabuga-Volokno tại Cộng hòa Tatarstan của Nga đang được lên kế hoạch mở rộng, với mục tiêu bổ sung 500 tấn sợi carbon cấp độ quân sự - hàng không vũ trụ mỗi năm vào năm 2029.

Đây là vật liệu có độ bền cao nhưng trọng lượng nhẹ, được sử dụng trong kết cấu thân nhiều loại UAV.

Dựa trên lượng vật liệu bổ sung, chuyên gia David Albright, nhà sáng lập Viện Khoa học và An ninh Quốc tế có trụ sở tại Mỹ, ước tính công suất mới có thể đủ để chế tạo khoảng 28.000 khung thân UAV tấn công mỗi năm.

Nếu cộng với mức sản xuất hơn 36.000 UAV Geran/Shahed mỗi năm được phía Ukraine ước tính hiện nay, tổng công suất lý thuyết có thể tăng khoảng 78%.

Đây là phép tính dựa trên lượng sợi carbon bổ sung, không phải con số sản xuất UAV được Nga công bố.

Alabuga-Volokno thuộc UMATEX, bộ phận vật liệu tiên tiến của tập đoàn nhà nước Rosatom. Theo các tài liệu nội bộ Rosatom được Politico tiếp cận, Nga đã phê duyệt dự án xây dựng dây chuyền mới vào tháng 5/2026.

Hình ảnh vệ tinh chụp trong khoảng tháng 5-7 cũng cho thấy khu đất cạnh cơ sở hiện tại đang được chuẩn bị cho dự án mở rộng.

Một hồ sơ đấu thầu của chính Alabuga-Volokno cũng ghi nhận dự án xây dựng dây chuyền sản xuất sợi carbon công suất tới 500 tấn/năm.

Việc tăng sản lượng sợi carbon có ý nghĩa quan trọng vì đây là một trong những vật liệu then chốt để chế tạo các kết cấu nhẹ nhưng có độ bền cao cho UAV tầm xa. Các tài liệu được Politico xem xét cho thấy Nga muốn tăng nguồn cung trong nước, qua đó giảm sự phụ thuộc vào vật liệu nhập khẩu.

Động thái này diễn ra trong lúc Nga đang chuyển trọng tâm sang các biến thể Geran mới. Theo Jane's, Nga hiện phát triển các UAV Geran-3, Geran-4 và Geran-5 sử dụng động cơ phản lực; trong đó Geran-4 và Geran-5 đang trở thành trọng tâm sản xuất, còn tình báo quân sự Ukraine cho biết Nga đã dừng sản xuất Geran-3.

UAV Geran-4 và Geran-5 cho thấy dòng UAV bắt nguồn từ thiết kế Shahed-136 của Iran đang được Nga tiếp tục thay đổi.

Các mẫu mới sử dụng động cơ phản lực, có tốc độ cao hơn và được bổ sung những hệ thống dẫn đường, liên lạc và khả năng chống tác chiến điện tử mới.

CSIS nhận định chương trình Geran đang phát triển theo hướng liên tục cải tiến thiết kế, động cơ, hệ thống dẫn đường và tải trọng dựa trên kinh nghiệm chiến trường.

Reuters cho biết Nga hiện được Ukraine ước tính sản xuất khoảng 3.000 UAV phản lực mỗi tháng và đã sử dụng số lượng ngày càng lớn loại phương tiện này trong các đợt tập kích.

Điều đó cho thấy năng lực sản xuất đang trở thành một yếu tố quan trọng bên cạnh bản thân tính năng của từng UAV.

Nếu dự án Alabuga-Volokno đạt công suất dự kiến, Nga sẽ có thêm nguồn vật liệu trong nước để mở rộng dây chuyền sản xuất UAV.

Tuy nhiên, 28.000 chiếc mỗi năm vẫn là con số ước tính dựa trên lượng sợi carbon bổ sung, không đồng nghĩa toàn bộ công suất này chắc chắn sẽ chuyển thành số UAV hoàn chỉnh.

Điểm đáng chú ý hơn là Nga đang đầu tư vào cả những mắt xích phía sau dây chuyền, từ vật liệu đầu vào đến sản xuất hàng loạt, nhằm duy trì quy mô lớn của chương trình Geran.